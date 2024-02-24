偷聽妻電話買股票大賺 休士頓男被控證券詐欺

BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公布後，後者股價飆漲逾70%。(取自BP官網)

在家工作會有「危險」嗎？休士頓勞登夫婦的遭遇是個殷鑑。聯邦證券 交易委員會(SEC)日前指控泰勒勞登(Tyler Loudon)犯下證券詐欺 罪，勞登本周承認自己內線交易。他在家工作時，無意間聽到當時在英國石油 公司(BP)擔任高層主管的妻子討論一項收購計畫，勞登在妻子不知情的狀況下，根據他偷聽到的內容買賣了價值176萬元的股票。

SEC指稱，勞登耳聞BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家美國便利商店和餐館資產，且這項交易並未對外公開。勞登暗中購買了逾4萬6000股TravelCenters股票。該協議後來對外公布，股價飆漲逾70%。

SEC沃斯堡地區辦事處區域主任沃納(Eric Werner)表示：「我們指控勞登利用他的遠距工作條件和妻子對他的信任，從機密資訊中獲利。」

根據SEC向聯邦法院提起的訴狀，勞登在出售股票一個多月後，向妻子坦白此事；他告訴妻子，他想賺足夠的錢，這樣她就不用再長時間工作了。但勞登的妻子為此搬出了兩人的住家，並要求離婚。

SEC指出，勞登的妻子對這件事感到震驚，並向她的老闆報告了情況；公司讓她休行政假。儘管沒有任何證據顯示她故意將收購資訊洩露給丈夫，但她最終還是遭BP解雇。

SEC向德州南區聯邦地方法院提出訴訟，勞登並未否認指控，但他只同意部分判決。勞登面臨最高五年徒刑，並可能被處25萬元罰款；宣判日期為5月17日。

此案被視為「枕邊細語」型證券詐欺實例，對於那些擔心員工在遠距工作時如何保密資訊的公司來說，這種詐欺行為尤其令人擔憂。