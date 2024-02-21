世報贊助 美國獎學金夢想獎開始申請

由世界日報贊助、專為經濟困難大學生設立的「美國獎學金夢想獎」即日起開放申請。(取自美國獎學金臉書)

專為經濟困難大學生設立的「美國獎學金 夢想獎」(Scholarship America Dream Award) 即日起開放申請，今年將於3月28日中部時間下午3時截止；世界日報 每年贊助該獎，保障至少一個名額給經濟困難的華裔 學生，獲獎者最高可獲得每年1萬元獎學金。

該「夢想獎」於2014年由全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)創立，世界日報在「夢想獎」創辦之初就捐款10萬元，設立了針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」，並每年持續捐款該獎項，以確保該獎每年至少有一個名額給華裔學生，助更多華裔學子接受高等教育。

美國獎學金董事會主席、世界日報執行董事李德怡表示，世報在「夢想獎」創辦之初就捐款設立針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」，鼓勵更多家庭經濟困難的華裔學生申請。

申請者須在申請截止日期當天滿足以下條件：年滿17歲；擁有美國公民、綠卡持有者或有「年輕無證移民暫緩遣返」(DACA)身分；為來自美國任何州的本科生，或是來自威斯康辛州貝菲(Bayfield)以及明尼蘇達州克利夫蘭(Cleveland)的高中畢業生；將在2024至2025學年在美國境內一所認證的兩年制、四年制大學院校或職業學校進行全日制學習；正在攻讀第一個副學士(Associate degree)或第一個學士學位；在4.0分制上平均績點達到3.0；證明有相關經濟需要。

主辦單位特別建議，申請者在註冊個人檔案時使用永久性電子郵箱，如谷歌Gmail或微軟Outlook等郵箱服務，盡量不要使用有可能失效的學校郵箱。如欲瞭解更多獎學金詳情，可登錄官網首頁：https://bit.ly/3I7PbHJ。