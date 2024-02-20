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假冒邊境巡邏車載無證客 12人被捕

記者顏伶如／綜合報導
海關與邊境保護局上周亞利桑納州美墨邊境查獲一輛漆有「邊境巡邏隊」字樣的冒牌公務車載著11名無證客企圖非法入境。(路透)
海關與邊境保護局上周亞利桑納州美墨邊境查獲一輛漆有「邊境巡邏隊」字樣的冒牌公務車載著11名無證客企圖非法入境。(路透)

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)上周亞利桑納州美墨邊境查獲一輛漆有「邊境巡邏隊」(U.S. Border Patrol)字樣的冒牌公務車載著11名無證客企圖非法入境，包括司機在內共計12人遭到逮捕，逮捕過程中一名探員受傷。

邊境巡邏隊官員17日在臉書(Facebook)發表聲明指出，造成探員受傷的貨車司機已遭攻擊罪名移送法辦。聲明中並未透露探員傷勢如何。聲明中表示，這是當地一周當之內遭到查獲的第二起假冒邊境巡邏隊車輛事件。

邊境巡邏隊土桑區段三尖檢查站(Three Points Station)巡邏隊長莫狄林(John Modlin)16日在X平台發文指出，國土安全部旗下的國土安全調查局(Homeland Security Investigations)已針對此案展開調查。

根據亞利桑納州媒體報導，這起事件發生地點位於土桑(Tucson)西南部約93哩的亞州邊境城市紐菲德(Newfield)。

2021年8月，邊境巡邏員在土桑逮捕身穿邊境巡邏隊造型服裝的數名嫌犯以及冒牌公務車，司機與10名無證客一併被捕。

2023年10月，佛羅里達州官員警告指出，狄索托郡(DeSoto County)警察多次發現一輛裝有類似警車的紅藍兩色警示燈的雪佛蘭(Chevy)卡車出沒，車身有著綠色字樣偽裝為邊境巡邏隊公務車，可是卻拼成「贓物巡邏隊」(Booty Patrol)。

亞利桑納州 無證客 非法入境

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