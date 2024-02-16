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2自駕車撞上同輛被拖吊皮卡 Waymo召回更新軟體

記者顏伶如／綜合報導
Google關係企業Waymo自駕車公司，由於兩輛無人駕駛汽車去年12月在鳳凰城撞上一輛被拖吊的皮卡，首度宣布召回修改軟體。(美聯社)
Google關係企業Waymo自駕車公司，由於兩輛無人駕駛汽車去年12月在鳳凰城撞上一輛被拖吊的皮卡，首度宣布召回修改軟體。(美聯社)

谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)旗下的無人駕駛汽車公司Waymo，由於兩輛無人駕駛汽車去年12月在鳳凰城撞上一輛被拖吊的皮卡(Pickup)，首度宣布召回修改軟體。

Waymo表示，12月11日發生撞車事件後，公司決定自願召回自駕車軟體，對於車隊使用的軟體則全面更新，叫車服務並沒有因此中斷。

截至目前為止，無人駕駛汽車常見的問題，Waymo大致都得以避開。通用汽車(General Motors)旗下的無人駕駛計程車Cruise，去年在舊金山撞倒行人並拖行20呎，事發之後Cruise暫停所有自駕計程車上路，目前還在接受聯邦調查。

無人駕駛車輛是否真的能夠因應路上發生的任何狀況，讓自駕車業者面臨質疑。

已經開放無人駕駛計程車的舊金山，當地消防局說，一輛Waymo自駕車本月被民眾包圍且縱火。

擁有大約700輛自駕車的Waymo在13日發表聲明強調致力確保安全。Waymo表示，鳳凰城撞車事件發生當天，便已通報市警局及市府公共安全官員，擦撞只造成車輛輕微受損，沒有任何人員受傷。

Waymo表示，一輛皮卡卡車被拖吊車從車尾拖吊行經道路中央的轉彎車道及行車道，結果兩輛Waymo自駕車在相隔短短幾分鐘的時間裡陸續撞上皮卡卡車。

Waymo指出，自駕車錯誤預測皮卡卡車被拖吊的情況下如何移動，結果出現擦撞；事發之後已經針對問題更新軟體。

總部位於加州山景市(Mountain View)的Waymo公司表示，已向全國公路交通安全管理局(NHTSA)通報召回決定。

Waymo宣稱，根據研究，旗下自駕車發生車禍的機率其實比人類駕駛來得低，Waymo自駕車已經完成超過100萬趟的無人駕駛計程車叫車服務。

自駕車 舊金山 加州

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