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妻目睹夫殺5歲女兒 竟表示仍關心他

編譯廖振堯／綜合12日電
涉嫌殺害女兒的蒙哥馬利日前出庭時，還面帶微笑。(美聯社)
涉嫌殺害女兒的蒙哥馬利日前出庭時，還面帶微笑。(美聯社)

新罕布夏州一名男子蒙哥馬利(Adam Montgomery)因涉嫌殺害他5歲的女兒哈莫妮(Harmony)並藏匿屍體數個月，面臨二級謀殺罪和其他指控。他的妻子凱拉．蒙哥馬利(Kayla Montgomery)卻在12日出庭作證時表示，即使目睹了這起恐怖事件發生，但她仍然心繫丈夫。

美聯社報導，當局認為哈莫妮在2019年12月7日便已身亡，此後近兩年沒有關於她失蹤的報告，也尚未找到其屍體。他們一家人(還有兩個兒子)當時被房東驅逐、全部住在車上，據凱拉稱是當年12月7日早上他們開車前往一家速食店時，亞當在數個紅燈對哈莫妮拳打腳踢。

凱拉12日出庭作證、回答像是有沒有檢查女兒傷勢、藏匿屍體地點(遊民中心的天花板通風口和亞當工作處的冷凍櫃)等問題時沒有表現出任何情緒，反而是被問到是否還愛亞當時淚崩，稱「仍然關心他，因為他是我孩子們的父親、曾是我最好的朋友，我很難放手。」

而凱拉在大陪審團作證時謊報哈莫妮最後一次露面位置，已承認偽證罪，目前正服18個月刑期。上周審判中，辯護律師史密斯(Caroline Smith)承認亞當犯下偽造證據和虐待屍體罪，但表示他沒有殺死哈莫妮，並提出哈莫妮是12月6日晚上與凱拉單獨在一起時死亡的。

但當檢察官諾爾斯(Christopher Knowles)直接問凱拉「哈莫妮是不是半夜和妳同處時死的，而被告亞當根本就不在場？」凱拉又馬上否認。

之後凱拉才向史密斯承認，她向警方或檢察官提供的各種陳述不一致，且沒有面臨進一步的後果。亞當皆未出庭，他去年因另一起槍枝竊盜案被定罪，判處超過30年刑期。

凱拉．蒙哥馬利12日出庭作證時表示，仍然很關心涉嫌殺害女兒的丈夫蒙哥馬利。(美聯...
凱拉．蒙哥馬利12日出庭作證時表示，仍然很關心涉嫌殺害女兒的丈夫蒙哥馬利。(美聯社)

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