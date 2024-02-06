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邁阿密灘市先發制人 南灘春假宵禁

編譯潘勛／綜合5日電
佛州邁阿密灘市近年經常發生暴力事故，迫使當局採取宵禁措施。圖為在海灘舉行派對的大學生。(美聯社)
佛州邁阿密灘市近年經常發生暴力事故，迫使當局採取宵禁措施。圖為在海灘舉行派對的大學生。(美聯社)

佛州邁阿密灘市委員會(Miami Beach City Commission)日前票決通過午夜後宵禁，還有3月春假期間兩個周末，市區南灘(South Beach)晚間6時過後要宵禁，原因是近些年來大批群眾擠滿當地「海洋大道」(Ocean Drive)而引來槍擊，登上國際新聞，故先發制人，預防這類事件發生。

「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，市委會1月31日票決通過，象徵先發制人的計畫，想搶在春假群眾抵達前落實宵禁。過去幾年，市方只在回應暴力事故時，頒布宵禁，宣布緊急狀態，部分原因是司法顧慮，不知能不能搶先那麼做。

市長麥納(Steven Meiner)表示，如果有人認為市方衝過頭，那就意味本市應該做對了，這是認真的。

去年3月，市方在海洋大道發生踩踏事件、兩起槍擊案後，市方執行午夜後宵禁。

市檢察官帕茲(Rafael Paz)表示，鑑於過去幾年群眾太亂來，暴力有變成慣例的趨勢，讓市方大有理由，先發制人宣布，春假期間進行宵禁等安全措施。

邁阿密灘市管理人(City Manager)哈達克(Alina Hudak)還是要正式宣布緊急狀態，這些防範措施才能生效。

這些措施適用於3月8到10日、3月15到17日，估計邁阿密灘市屆時遊客量會最大。傍晚6時後關閉海灘，是為了因應春假訪客聚集到沙灘，再轉往海洋大道。

邁阿密灘警察局長瓊斯(Wayne Jones)表示，6時前就在海灘的人，警方不會強制驅離，但時間一到，禁止人們由第五街到第15街再去海灘。

市委員會票決支持那幾個周末加強執法，例如嚴格執行禁拿酒瓶法、噪音管制法，地方、郡方及州級執法單位都會協助。麥納表示，他已向「州最高層」報告，以便取得佛州公路巡警的協助。

市政委員另票決通過，下午6時後關閉市方擁有或營運的南灘停車格、停車場，非南灘居民每日停車費100元。瓊斯表示，警方不擬關閉進入邁阿密灘的場道，但「麥克阿瑟堤道」(MacArthur Causeway)僅開東向一車道，「茱莉亞塔特堤道」(Julia Tuttle)開東向兩車道。

佛州邁阿密灘市近年經常發生暴力事故，迫使當局採取宵禁措施。圖為在海灘戲水的民眾。...
佛州邁阿密灘市近年經常發生暴力事故，迫使當局採取宵禁措施。圖為在海灘戲水的民眾。(美聯社)

宵禁 佛州 緊急狀態

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