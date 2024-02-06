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遷居5平價州 有福利還有補貼 房價平實有利於遠距工作者

記者顏伶如／綜合報導
除了搬遷福利，西維吉尼亞州還贈送一年份的免費戶外活動通行證。圖為該州州議會。(美聯社)
除了搬遷福利，西維吉尼亞州還贈送一年份的免費戶外活動通行證。圖為該州州議會。(美聯社)

相較於過度發展的大都會區，某些城市非常需要新血輪的加入，特別最近幾年人口紛紛流失、坐落於全國中央的幾個州、郡及城市。這些地方政府如今積極爭取人才遷入，還願意給錢。

搬遷訊息網站MakeMyMove指出，以下五個平價州都有甚具吸引力的搬遷方案，當地房價也相對平實，有利於遠距工作者。

1.西維吉尼亞州

名稱為Ascend WV的州政府計畫，提供1萬2000元搬遷紅利，還有一年的免費戶外活動通行證。某些城鎮或地區還另外發錢，希望吸引外來人口落腳，總計紅利可拿2萬元。房地產資訊網站Zillow統計顯示，西維州房價中位數約15萬7272元，從西維州開車到熱鬧的波士頓—華府走廊只要幾小時。

2.奧克拉荷馬州

土耳沙(Tulsa)房價中位數約19萬6774元，市政府為遠距勞工推出的Tulsa Remote計畫，為願意搬到當地的民眾提供1萬元搬遷補貼包裹方案。

3.肯塔基州

肯州房價是全美最負擔得起的五州之一，強生郡(Johnson County)與歐文斯布洛鎮(Owensboro)均為願意遷入的遠距勞工提供紅利。

4.印地安納州

印地安納波里斯(Indianapolis)地區最近幾年蓬勃發展，但印州房價中位數仍維持在22萬7178元左右。印州以生活開銷相對較低以及低失業率聞名，馬里昂(Marion)與安哥拉(Angola)等城鎮都對遷入者提供誘因，現金紅利從5000元起跳。

堪薩斯州歡迎新居民的方案包括最高1萬5000元的補貼。圖為位於該州首府托皮卡的州...
堪薩斯州歡迎新居民的方案包括最高1萬5000元的補貼。圖為位於該州首府托皮卡的州議會裡的壁畫。(路透)

5.堪薩斯州

搬到堪州的新住民可以向州政府申請個人所得稅豁免(state income tax waiver)，這是州政府送給遷入人口的見面禮。堪州房價相對便宜，托皮卡(Topeka)等城市提供的歡迎方案當中包括最高1萬5000元補貼。

西維吉尼亞州Ascend WV計畫，提供1萬2000元搬遷紅利。圖為一列CSX貨...
西維吉尼亞州Ascend WV計畫，提供1萬2000元搬遷紅利。圖為一列CSX貨運火車在該州Harpers Ferry跨越波多馬克河。(路透)

房價 西維吉尼亞州 勞工

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