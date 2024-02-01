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不是談線上兒童性剝削？參議員反覆暗示TikTok星國執行長跟中國有關

編譯周辰陽／即時報導
共和黨籍參議員柯頓。（路透）
共和黨籍參議員柯頓。（路透）

美國參議院司法委員會1月31日召開「大型科技公司和線上兒童性剝削危機」聽證會，拷問5名最大社群媒體公司的領導人，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）卻反覆暗示TikTok執行長周受資跟中國共產黨有聯繫，讓周受資不得不多次提醒對方，自己並不是中國人。

赫芬頓郵報1日報導，柯頓在討論兒童線上安全召開的聽證會詢問周受資，「正如你經常說的，你今天表示，你住在新加坡，你是哪個國家的公民？」。周受資答稱自己是新加坡公民時，柯頓持續在國籍問題上追問「你是任何其他國家的公民嗎」、「你有沒有申請過中國國籍？」

針對柯頓的問題，周受資提到自己在新加坡當過兩年半的兵，沒有其他國家國籍，也未曾申請入籍中國。柯頓隨後問道，「你是否曾是中國共產黨的黨員？」，顯然感到沮喪的周受資仍堅定地回答，「參議員，我是新加坡人，不是中共黨員」。

然而，柯頓並未因此鬆口，「你是否曾跟中共有聯繫或隸屬關係？」周受資則答稱，「沒有，參議員。再說一次，我是新加坡人」。

報導指出，中國與新加坡都不允許雙重國籍。柯頓隨後屢屢拿陸方地緣政治問題拷問周受資，包括天安門事件，中方對維吾爾族的待遇，以及是否認為中國國家主席習近平是獨裁者。周受資則表示，出席聽證會是為了討論TikTok。

赫芬頓郵報報導，柯頓近年來一再被控涉及反亞裔種族主義，根據國會山莊網站，柯頓當天上福斯新聞談話節目時為自己辯護，「不幸的是，新加坡是遭中共滲透和影響最高的地方之一。所以，對於周受資的App在美國做了什麼，以及為什麼這麼做，他有許多問題要回答」。

新加坡 中共 參議員

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