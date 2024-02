不是談線上兒童性剝削？參議員反覆暗示TikTok星國執行長跟中國有關

美國參議院司法委員會1月31日召開「大型科技公司和線上兒童性剝削危機」聽證會,拷問5名最大社群媒體公司的領導人,共和黨籍參議員 柯頓(Tom Cotton)卻反覆暗示TikTok執行長周受資跟中國共產黨有聯繫,讓周受資不得不多次提醒對方,自己並不是中國人。

赫芬頓郵報1日報導,柯頓在討論兒童線上安全召開的聽證會詢問周受資,「正如你經常說的,你今天表示,你住在新加坡 ,你是哪個國家的公民?」。周受資答稱自己是新加坡公民時,柯頓持續在國籍問題上追問「你是任何其他國家的公民嗎」、「你有沒有申請過中國國籍?」

針對柯頓的問題,周受資提到自己在新加坡當過兩年半的兵,沒有其他國家國籍,也未曾申請入籍中國。柯頓隨後問道,「你是否曾是中國共產黨的黨員?」,顯然感到沮喪的周受資仍堅定地回答,「參議員,我是新加坡人,不是中共 黨員」。

然而,柯頓並未因此鬆口,「你是否曾跟中共有聯繫或隸屬關係?」周受資則答稱,「沒有,參議員。再說一次,我是新加坡人」。

Sen. Tom Cotton: "Have you ever been a member of the Chinese Communist Party?"



TikTok CEO Shou Zi Chew: "Senator, I'm Singaporean. No."



Cotton: "Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party?"



Chew: "No, senator. Again, I'm Singaporean." pic.twitter.com/1pZaQ64Wxz