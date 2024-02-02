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參議員柯頓追問TikTok執行長周受資「哪國公民」 被批仇華

記者胡玉立／綜合報導
抖音執行長周受資在參院兒童網路安全聽證會上，連番被質問「是哪國公民」及「是否曾與中國共產黨有關係」。(美聯社)
抖音執行長周受資在參院兒童網路安全聽證會上，連番被質問「是哪國公民」及「是否曾與中國共產黨有關係」。(美聯社)

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)1月31日在參院司法委員會兒童網路安全聽證會上，連番質問抖音(TikTok)執行長周受資(Shou Zi Chew)「是哪國公民」及「是否曾與中國共產黨有關係」。對此，許多人在社群媒體指責柯頓的行徑根本就是仇華的種族主義。

這場聽證會是在立法機關試圖監管社群媒體的壓力下舉行。周受資與Meta、X平台、Discord和Snap這四家科技公司執行長共同出席作證。周受資是新加坡公民，與美籍妻子和孩子住在新加坡。

柯頓在質詢中，不斷追問周受資的國籍，即便周受資表明自己是新加坡公民，柯頓仍繼續問道：「你有沒有其他國籍？有沒有申請過中國國籍？」周受資說明自己沒有其他國籍，也未曾申請入籍中國後，柯頓問道：「你曾經是中國共產黨黨員嗎？」

顯然感到沮喪的周受資答道，「參議員，我是新加坡人，不是中共黨員。」柯頓繼續詢問：「你是否曾跟中共有聯繫或隸屬關係？」周受資答稱，「沒有，參議員。再說一次，我是新加坡人。」

柯頓還向周受資詢問有關1989年天安門事件以及他對此事的看法。周受資說：「是的，我認為這是有詳細紀錄的。發生了一場大屠殺。」

這場對話很快成為社群媒體的焦點話題。記者兼數位媒體顧問摩爾(Heidi Moore)推文道：「這件事驚人地揭露了我們的政府有多麼種族主義，這個問題本身是仇華的，而且很顯然，就算是明白告訴了柯頓，他還是無法區分亞裔。」

支持亞裔美籍候選人的政治行動委員會亞裔勝利基金會(AAPI Victory Fund)推文寫道：「參議員柯頓的這種提問很可恥，是公然的、嚴重的種族主義。」

柯頓事後則在福斯新聞為自己的言論辯護，表示自己「質疑周受資本人是否像他的公司一樣受到中國共產黨影響，完全合理。」

新加坡 參議員 亞裔

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