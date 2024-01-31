你達標了嗎？50歲平均家庭淨資產超過100萬元

2019年至2022年間美國平均家庭淨資產出現大幅增長。圖為在紐約曼哈頓第五大道一家精品百貨購物的民眾。(美聯社)

今日美國(USA Today)報導，目前美國民眾平均家庭淨資產可能在50幾歲時便能躋身百萬富翁；這麼多50多歲的人是如何成為百萬富翁，令人好奇。

新冠疫情 期間家庭財富以創紀錄速度膨脹，推手為房價飆升、更多人進入股市。聯準會去年秋季發布的消費者財務調查(Survey of Consumer Finances，SCF)顯示，2019年至2022年間美國家庭淨資產中位數經通膨調整後躍升37%至19萬2900元，這是該調查開始記錄以來最大增幅。

其中一些新數字令人震驚，如30多歲的平均家庭淨資產已超過50萬元、40多歲已超過75萬元、50多歲則達到七位數。不過這些數字都是平均值，主要由富豪所拉抬。

新冠疫情期間美國家庭財富以創紀錄速度膨脹，其中之一原因為房價飆升。(美聯社)

以下由各年齡層逐步分析財富如何累積：

30歲淨資產：中位數約9-14萬

30多歲的淨資產中位數仍在8萬9000元至14萬1200元，這個年齡層通常是逐漸擺脫學貸 、結婚買房生子的時候，此時收入增加、也會向401(k)計畫投入一些資金，但開支依然繁重，總體來說才正要進入累積財富的人生階段。

40歲淨資產：中位數約13-21萬

到了40多歲，淨資產中位數升至13萬4730元至21萬2800元，此時房子已是可觀的資產，收入通常也進入黃金期，房貸之路也可已經走過一半。

50歲淨資產：中位數約27-32萬

50多歲時，淨資產中位數來到27萬2800元至32萬700元，這也是平均淨資產突破百萬的年齡層。房貸快繳清的同時價格也不斷上升；退休 帳戶多年來複利形成的回報也會令人驚訝。此時也通常是孩子獨當一面的時候，少了子女開銷接著便是規畫退休生活。

60歲淨資產：中位數約39.4萬

60多歲的退休族淨資產中位數為39萬4000元左右，應該靠著利息跟存款便能舒服過活。

70歲淨資產：中位數約34-43萬

直到70多歲時淨資產中位數才會因為花用(尤其是醫療保健支出)而下滑到34萬1300元至43萬3100元。此時完善理財的家庭可能靠著150萬或200萬元的退休基金帶來大量收入，不太富裕的家庭可能得依賴社會保障。

但即使淨資產都未達到平均或中位數，也未必代表會貧困一生。財務規畫師斯旺伯格(Jonathan Swanburg)便說需要多少錢取決於花多少錢，低於平均但支出不多的人也可能算是富有的。