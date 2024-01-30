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環保新法擬限縮煤灰排放 衝擊製造業

編譯陳韻涵／綜合29日電
環保署近期擬調整年度排放煤灰標準，從每立方公尺12微克，減至每立方公尺9微克。圖為印第安那州一處火力發電廠。(美聯社)
環保署近期擬調整年度排放煤灰標準，從每立方公尺12微克，減至每立方公尺9微克。圖為印第安那州一處火力發電廠。(美聯社)

聯邦環保署(EPA)準備強化懸浮微粒的法規，這是全美最致命的空氣汙染物，這項新法面臨產業團體強烈反對，稱可能消滅全美許多製造業工作，且可能危及拜登總統在搖擺州的連任選情。 

華盛頓郵報報導，許多大企業、貿易協會和部分民主黨策士力圖先發制人，指針對煤灰等其他汙染物的較嚴格標準，可能影響中西部等地工廠的工作、投資，動搖拜登在關鍵搖擺州的連任選情，削弱拜登對抗潛在共和黨對手、前總統川普的優勢。

公共衛生倡議人士強烈反對產業人士的說法，稱強化煤灰(排放)標準會帶來重大醫療與經濟益處，避免數千人住院、請病假甚至死亡，尤其是對暴露於有害空氣環境的有色弱勢族群。

降低懸浮微粒PM2.5的努力會帶來重大公共衛生益處，卻也面臨龐大政治反對聲浪；這些直徑2.5微米的煤灰等粒子會滲透肺部，進入血管，造成氣喘、心臟病和每年數千人早死的悲劇。

環保署的律師團在法庭文件中表示，關於煤灰的新法規可能即將終結；兩名知情匿名人士透露，環保署近期擬調整年度排放煤灰標準，從每立方公尺12微克，減至每立方公尺9微克。

環保署估計，根據新的煤灰排放標準，可避免多達4200人早死，以及每年27萬個工作日的損失。

環保署發言人卡洛(Tim Carroll)在電郵中寫道，「環保署根據『清淨空氣法』(Clean Air Act)所做的每一項決定，都立基於科學證據，以及環保署致力保障國民健康的使命，確保公共衛生、環境保護和經濟成長攜手同行。」

貿易團體「美國森林與製紙協會」(American Forest & Paper Association)表示，PM2.5年排放量每立方公尺9微克的限制，可能讓違規地區的數量大幅增加，或僅低於門檻。

該協會表示，企業將更難取得建廠或擴廠許可，或可能促使企業將生產移至環境法規較鬆散的國家。

美國森林與製紙協會主席與執行長海蒂‧布魯克(Heidi Brock)說：「我們周遭的PM2.5數值為8，中國和印度則為此數據的五、六倍，但當美國擁有全地球最潔淨的空氣，卻把工作都趕到國外，還有什麼意義呢？」

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