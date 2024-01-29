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類鴉片劑過量致死案 華盛頓州與嬌生近1.5億和解

記者張聲肇／綜合報導
華盛頓州檢察長佛格森宣布，該州控告藥廠助長類鴉片藥物濫用案，纏訟四年後，日前與嬌生製藥達成1億4950萬元和解協議。(美聯社)
華盛頓州檢察長佛格森宣布，該州控告藥廠助長類鴉片藥物濫用案，纏訟四年後，日前與嬌生製藥達成1億4950萬元和解協議。(美聯社)

華盛頓州控告藥廠助長類鴉片藥物濫用案，纏訟四年後，日前與嬌生製藥(Johnson & Johnson)達成1億4950萬元和解協議。

華州檢察長佛格森(Bob Ferguson)24日指出，「他們明知藥物之害，卻照樣產銷。」

根據該州衛生廳的統計，類鴉片藥物過量致死人數從2019年到2022年，增加不只一倍，達2048人。

根據協議，和解金額中1億2330萬元將用來處理類鴉片藥物危機，包括治療用藥成癮的病患，幫助上癮的孕婦更容易取得幫助戒除的藥物，並提供其他相關服務。剩餘的則用來支付官司費用。

佛格森說，接下來收拾殘局的工作，要由華州決策者來處理，受害人及其家屬如今有了這筆賠償的支助，也要各自面對已然造成的悲劇。

這項和解協議如能獲法官核准，其金額比全國集體訴訟所能分配到的數目還多出2000萬元。華州沒參加集體訴訟，單獨和嬌生公司打官司，成功爭取到更多經費用來處理類鴉片藥物危機。

2000年起，類鴉片藥物製藥廠、大賣商、零售藥局、醫療顧問業者同意共同提供500億元和全國各州及地方政府和解，解決藥物遭濫用引發的健康及社區危機，其中最嚴重的就是成癮及用藥過量兩大問題。

1999到2021年，全國死於用藥過量的人數超過100萬，多數因服用類鴉片藥物過量而死。危機始於1990年代，社會上逐漸接受類鴉片藥物作為止痛劑的處方藥，後來海洛因也加入致癮致死的行列。

過去10年，死亡人數達到歷史高峰，而主要殺手變成合成類鴉片藥物，尤其是走私進來的芬太尼「止痛劑」，合法和非法管道，都買得到。

華盛頓州民主黨檢察長2020年對嬌生製藥提告，指控它助長製藥業擴展類鴉片處方藥的氾濫，尤其是它欺騙醫生和民眾，說類鴉片止痛藥效率高，卻對容易上癮避而不談。

嬌生製藥廠仍堅稱其行銷、推廣類鴉片處方藥的做法「得宜且負責」。

被控助長類鴉片藥物濫用，嬌生製藥和華盛頓州達成1億4950萬元和解協議。(美聯社...
被控助長類鴉片藥物濫用，嬌生製藥和華盛頓州達成1億4950萬元和解協議。(美聯社)
類鴉片藥物濫用已造成全美藥物成癮和用藥過量致死兩大問題。(美聯社)
類鴉片藥物濫用已造成全美藥物成癮和用藥過量致死兩大問題。(美聯社)

嬌生 華盛頓州 民主黨

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