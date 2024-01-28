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20層甲板、載近萬人 全球最大郵輪海洋標誌號邁阿密首航

編譯俞仲慈／綜合27日電
全球最大郵輪「海洋標誌號」27日駛出邁阿密港，搭載近8000名旅客，展開東、西加勒比海八天七夜的首航之旅。(美聯社)
全球最大郵輪「海洋標誌號」27日駛出邁阿密港，搭載近8000名旅客，展開東、西加勒比海八天七夜的首航之旅。(美聯社)

皇家加勒比郵輪(Royal Caribbeanl)公司旗下、號稱全球最大郵輪「海洋標誌號」(Icon of the Seas)27日從邁阿密出發，搭載近8000名旅客，展開東、西加勒比海八天七夜的首航之旅，備受矚目。

美聯社報導指出，「海洋標誌號」總噸位25萬800噸，共20層甲板，全長近1200呎，可搭載7600名乘客以及2350名工作人員，總共9950人，規模宛如一座海上城市。

「海洋標誌號」共20層甲板，區分八個不同區域，各有特色，規模宛如一座海上城市。(...
「海洋標誌號」共20層甲板，區分八個不同區域，各有特色，規模宛如一座海上城市。(美聯社)

「海洋標誌號」全船區分八個不同區域，各有特色：

Thrill Island堪稱海上最大型水上遊樂園；Crown's Edge有距離海面上154呎的高空步道、FlowRider衝浪模擬水道、迷你高爾夫球練習場和攀岩設備等。

位於三層甲板的Chill Island有四座泳池，並備有許多躺椅，讓旅客享受如同海邊度假的氣氛。

Surfside是專為親子設計的遊樂區，家長可以在泳池邊就近看顧在Splashaway Bay和Baby Bayey玩耍的孩子。

位於15層甲板的Hideaway則是成年人專屬休閒區，旅客在船尾無邊際泳池欣賞海洋美景，泡在按摩浴缸放鬆身心，並聆聽DJ精心編排的樂曲。

「海洋標誌號」船上設有40多家餐廳、酒吧，包括美食廣場Aqua Dome Market，供應地中海佳餚和點心；Izumi則提供日壽司和街頭小吃等；38人座的酒吧Empire Supper Club供應餐點、雞尾酒，還有現場爵士樂演奏；另外Swim & Tonic則是泳池附設酒吧。

即使以陸地標準，「海洋標誌號」也稱得上空間寬敞，走進超過3萬株植栽的露天花園Central Park，會讓旅客忘記自己身處郵輪之上。

「海洋標誌號」吸引不少郵輪愛好者準備體驗一趟難得的海上之旅，首航即客滿，接下來幾趟行程的艙位也幾乎已被搶購一空。至於淡季9月7日出發的東加勒比海八天七夜行程，內艙雙人房每人費用2989元起跳，涵蓋大部分餐飲和無酒精飲料。

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