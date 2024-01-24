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槍殺誤入車道女 紐約屋主謀殺罪成立

記者顏伶如／綜合報導
去年4月15日晚間槍殺無意間把車子駛入車道女子的莫納漢，23日面無表情地坐在被告席。(美聯社)
去年4月15日晚間槍殺無意間把車子駛入車道女子的莫納漢，23日面無表情地坐在被告席。(美聯社)

2023年4月15日晚間，20歲女子吉利斯(Kaylin Gillis)與友人準備前往紐約上州的朋友家參加派對，卻因弄錯地址而把車子開進希布倫鎮(Hebron)居民莫納漢(Kevin D. Monahan)住家的蜿蜒車道。莫納漢朝吉利斯乘坐的休旅車開槍，導致吉利斯中彈身亡。66歲的莫納漢23日被陪審團裁定二級謀殺罪罪名成立。

陪審團討論不到一小時便做出定罪決議。莫納漢住家在希布倫鄉間，位於紐約州與佛蒙特州交界處，約在奧伯尼(Albany)北部40哩。

吉利斯找錯地址而誤闖莫納漢家車道。除了二級謀殺罪之外，莫納漢遭檢方起訴罪名怠忽致危(Reckless Endangerment)、破壞物證，都被陪審團定罪。

吉利斯與友人一行分乘兩輛車及一輛摩托車，發現找錯地址之後立即離開，但莫納漢持著獵槍出現在門廊，連開兩槍。

檢警調查指出，吉利斯坐在休旅車前座副駕座位，休旅車駕駛為她的男友，莫納漢開的第二槍擊中吉利斯頸部。

助理區域檢察官莫里斯(Christian Morris)在法庭結辯時對陪審團說，莫納漢盛怒之下開槍，有陌生人出現在車道，不到90秒他便開槍。

莫里斯說，莫納漢抓起獵槍想把陌生人盡快嚇走，絲毫不顧可能有人因此受傷或死亡。

莫納漢與律師始終在庭上堅稱開槍純屬意外。與妻子同住的莫納漢庭訊期間作證時說，事發當下以為自家遭入侵者包圍，剛開始開槍示警是想把闖入者嚇走，但由於踩到門廊地上凸起鐵釘，一時站不穩，獵槍撞到地板而發射子彈。

就在吉利斯事件發生的前幾天，密蘇里州堪薩斯市16歲非裔少年亞爾(Ralph Yarl)2023年4月13日準備接弟弟，卻因為按錯門鈴而遭84歲白人屋主雷斯特(Andrew Lester)開槍受傷。

一名紐約州法庭警員23日在結案陳詞中展示莫納漢使用的獵槍。(美聯社)
一名紐約州法庭警員23日在結案陳詞中展示莫納漢使用的獵槍。(美聯社)

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