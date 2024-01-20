捐血標準更嚴格 年輕人捐血人數下降

目前美國捐血量遠低於醫院的需求，紅十字會呼籲年輕人挺身而出響應捐血。(美聯社)

由於受到疫情 的影響，以及對於捐血標準變得更嚴格，導致青少年和年輕人的捐血人數下降；目前美國捐血量遠低於醫院的需求，紅十字會呼籲年輕人挺身而出響應捐血。

2023年春季紅十字會設計一件印有史努比的白色上衣，標語寫著「放輕鬆，來捐血吧！」(Be cool. Give blood.)，吸引共計7萬多名35歲以下的年輕人響應，捲起袖子捐血來獲得這件的T卹。

美國紅十字會執行醫療主任蓋瑞(Eric Gehrie)表示，血液的需求十分迫切，假期期間，紅十字會的可用血液比起醫院所需要的量少了7000單位。紅十字會推測1月每周需要約8000筆額外的捐血，才能確保供應充足。

紅十字會表示，史努比活動的目的是促使青少年和年輕人首次捐血，也希望可以藉此培養年輕人的捐血習慣，幫助解決數十年來捐血量下降的趨勢。

過去20年總數減40%

蓋瑞說，在過去20年裡，紅十字會的捐血者總數減少約40%，若在年輕時期例如高中就開始捐血，這些人通常就會成為終身捐贈者。

不過根據聯邦國家血液採集和利用調查，自2013年以來，青少年和年輕人捐血的比率持續下降中。2019年至2021年，16至18歲青少年的捐血量下降60%。 19至24歲人群的捐血量減少近三分之一。疫情是導致下降的原因之一，由於遠距教學和在家工作，捐血地點沒人去。

血液與生物療法促進協會首席醫療官克勞迪婭‧柯恩(Claudia Cohn)說，高中生的捐血響應對血液中心來說相當重要，若這種趨勢持續下去，勢必將陷入困境。

至於為何捐血的年輕人愈來愈少？柯恩表示，過去最熱情響應的是嬰兒潮世代，很可惜現在的年輕人沒有跟上這一趨勢。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )在2015年設定新的捐血門檻，為了改善並降低捐贈者在捐血後可能發生的缺鐵風險，特別是經期的少女和年輕女性中鐵含量往往較低，而提高規定的血紅蛋白水平規定；身高和體重標準也訂出新的限制，體重需達110磅。