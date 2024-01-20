青少年抽電子菸 尼古丁影響腦部

紐約市一家便利商店懸掛知名品牌電子菸Juul的商標。(美聯社)

60年前，聯邦公共衛生署長(U.S. Surgeon General)發布一份報告，解決長期以來關於香菸危害的公眾爭論，並使得美國吸菸狀況發生巨大變化。如今一些公衛專家表示，類似的報告可能有助於消除國人對電子菸的誤解。

香菸向來被視為美國「可預防」死因之首。聯邦疾病防治中心 (CDC)估計每年死於菸害的人約有48萬，預防醫學期刊去年刊登研究報告稱2030年起可能開始下降，因為吸菸人口從1960年代以來一直下降，成年人吸菸比率從42%，到了2022年降為11%。

美國吸傳統菸的人口減少，部分原因要歸功於電子菸的興起。有人把電子菸當作協助戒菸的工具，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也核定幾種害處較小的電子菸，供傳統菸客作為替代品。

2010年代是電子菸流行最盛的年代，不僅成年人，連青少年也趨之若鶩。2014年，電子菸超越傳統香菸，成為年輕人的最愛。2019年，高中生吸電子菸的比率高達28%。

公衛官員擔心，吸電子菸上癮的年輕人到最後會愛上傳統菸，幸好事實不然，去年高中生抽菸的比率2%，遠低於25年前的35%。

香菸含數千種化學成分，其中至少69種可能致癌 ，號稱「最要命的消費品」，電子菸的化學成分少得多，致癌成分也較少，某些毒物兩者皆有，但毒物的濃度，電子菸低很多。

有些研究指出，傳統菸客改吸電子菸後，肺部功能改善了。但對從來不曾吸菸的人呢？

舊金山加州大學 尼古丁上癮問題專家貝諾維茲(Neal Benowitz)說，針對電子菸的研究報告有100-200篇，結論不一。

有些研究發現，年輕人吸電子菸較易患氣管炎，氣喘也會惡化；也有研究發現，電子菸的成分會影響血管和心臟細胞，因此該進一步研究是否導致心臟病。最令人擔心的是尼古丁，會讓人上癮的不良成分。

動物實驗顯示青少年時期接觸尼古丁，可能影響腦部指揮注意力、學習和管制衝動的部位；某些針對人類所做的研究指出，吸電子菸可能導致過動、抑鬱和緊張。不過專家說，都還不是定論。