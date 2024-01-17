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兒童抵稅福利 兩黨議員合推

記者顏伶如／綜合報導
國會兩黨參眾議員達成稅務協議案，試圖擴大低收入家庭的兒童抵稅福利。(美聯社)
國會兩黨參眾議員達成稅務協議案，試圖擴大低收入家庭的兒童抵稅福利。(美聯社)

經過數月磋商，民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)與共和黨密蘇里州聯邦眾議員史密斯(Jason Smith)聯合推出兩黨稅務協議提案，內容包括修改2017年共和黨版減稅法案當中多項企業稅規定，並且為低收入家庭擴大兒童抵稅福利(child tax credit)，協議裡減稅規模上看780億元，目標未來幾周在國會過關，以便報稅

華爾街日報16日報導，魏登與史密斯推出的兩黨稅務協議希望趕在未來幾周完成立法，適用於1月29日開始申報的2023年度報稅，但這項協議接下來可能在眾院面臨挫折，能否立法成功仍有變數。

報導指出，魏登是參院財政委員會主席，史密斯是眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席，兩人政治理念不同，但過去幾個月透過磋商卻對稅務議題找到共同點。

魏登與史密斯推出的兩黨稅務協議提案將修改2017年共和黨版減稅法案裡的多項企業稅規定，修改之後的新規可望讓面臨利息負擔、成本開銷及研究支出的企業因此受益。

提案內容也包括為低收入家庭擴大兒童抵稅福利，適用於1月29日開始報稅的2023年度所得稅申報。

2020年疫情期間推出的「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，ERC)，後來被國稅局(IRS)發現某些雇主造假、浮報，魏登與史密斯兩黨稅務協議當中將停止新案申請。

根據協議內容，企業申請「員工留任稅收抵免」的截止期限將從原本的2025年4月，提早到今年1月31日。提出申請的企業必須對國稅局提供包括客戶名單在內的更多資料，造假罰責也將加重。魏登與史密斯指出，修改規定可望省下700億元政府開銷，不會讓預算赤字惡化。

國會兩黨參眾議員達成稅務協議案，可擴大低收入家庭的兒童抵稅福利。(美聯社)
國會兩黨參眾議員達成稅務協議案，可擴大低收入家庭的兒童抵稅福利。(美聯社)
民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登和共和黨籍眾院同僚史密斯聯合提出稅務協議案，擴大低收...
民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登和共和黨籍眾院同僚史密斯聯合提出稅務協議案，擴大低收入家庭的兒童抵稅福利。(歐新社)

低收入 共和黨 報稅

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