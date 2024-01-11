4000元紙鈔 7歲黃金貴賓犬吞下肚 年輕夫婦耐心撿狗大便「洗錢」

7歲黃金貴賓犬塞西爾把主人放在廚房櫃台上的一包4000元紙鈔，咀嚼成碎鈔。(取材自臉書)

去年12月初，家住匹茲堡的嘉莉和克萊頓‧羅(Carrie and Clayton Law)夫婦和他們飼養的7歲黃金貴賓犬塞西爾(Cecil)，共同歷經了必須有強大耐心和幽默感才能面對的「金錢大事」：塞西爾把他們放在廚房櫃台上的一包4000元紙鈔，吃進了肚子裡。

嘉莉(左)和克萊頓(右)和他們飼養的7歲黃金貴賓犬塞西爾。(取材自Instagram)

這包100元和50元鈔票，是克萊頓剛從銀行領回來準備交給圍籬工人的施工費。鈔票領回家30分鐘，克萊頓驚慌發現地板上散落著咀嚼過的鈔票碎片，頓時大喊：「塞西爾吃了4000塊錢！」

33歲的嘉莉向華盛頓郵報 說，她以為自己聽錯，衝去一看「覺得自己心臟病 要發作似的」，「塞西爾真的幹了這件事！」

她說，塞西爾和他們一起生活了5年，「牠又傻又挑食，如果牠沒有食慾，就算你把牛排放在桌子上，牠也不會碰它。但顯然這一回，牠的金錢慾很強。」

34歲的克萊頓則說：「他以前沒做過什麼壞事，所以我們其實是震驚大於憤怒。只能面面相覷地問：現在怎麼辦？」

夫婦倆先打電話給獸醫，問明是否該帶吃了一堆鈔票的塞西爾去檢查。獸醫回道，塞西爾重達100磅，「只要牠能吃、能喝、能拉，就應該沒事。」

接下來，他們決定盡全力挽救這筆錢。兩人把塞西爾吃剩的碎鈔收集起來，拼湊出大約1500元，然後打電話給銀行。銀行經理告訴他們，過去曾多次看到類似情況發生，並說「銀行會收回所有貼了正反面可見完整序號的鈔票」。

嘉莉說：「看到塞西爾坐在沙發上，肚子裡裝了2500元，我們知道只有一種方法可以拿回這筆錢。」接下來兩天，他們勇敢戴上口罩 和手套，手拿塑膠袋，陪塞西爾在後院繞圈圈大小便。他們從狗大便裡挑出紙鈔，拿洗潔精在水槽裡洗鈔票。嘉莉說：「我從沒想過有一天我會說我『洗了錢』，但顯然凡事都有第一次。」

這對夫婦最後從塞西爾「遺留」在後院的「黃金」，取回約1800元鈔票，連同其他碎鈔，總計回收3550元。「完事」後，克萊頓和嘉莉決定把他們拍的照片做成短片，放上Instagram，讓更多人一起體會他們這椿值得傳家的幽默糗事。