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漢麻軟糖激增 不少兒童送醫 聯邦、州監管機構尋求控管法

編譯徐薏茹／綜合報導

近年含有四氫大麻酚(簡稱THC)或相似化學品的衍生產品大幅激增，其中一些產品以糖果或小熊軟糖等吸引兒童的形式出現，使得全國各地發生許多兒童食用相關產品後被送醫急救，聯邦與州監管機構正尋求控管方法。

不過，其中許多產品並未受到太大限制，因為製造商並非從大麻(marijuana)取得該化合物，而是從漢麻(hemp)中萃取，國會已於2018年批准允許漢麻合法使用。

根據美國毒物中心(America's Poison Centers)的資訊，過去幾年詢問這類漢麻所萃取大麻素的通話數量大增，從2021年1月的四人增加至2022年、2023年每個月的數百人，其中一半以上通話與兒童有關，向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)通報的相關不良事件也增加。

2018年農業法案(Farm Bill)使漢麻合法化後，新產品激增，法律將漢麻定義為Delta-9-四氫大麻酚(Delta-9 THC)含量低於0.3%的大麻植物，這一定義最終成為漏洞。現在在全國各地的菸店與加油站中可看到漢麻衍生的軟糖、糖漿、電子菸等產品。

密西根州一家合法大麻農場，生產含有漢麻萃取物的軟糖。(美聯社)
密西根州一家合法大麻農場，生產含有漢麻萃取物的軟糖。(美聯社)

名為Delta-8 THC是漢麻的衍生產品，因其溫和的快感而特別受歡迎，但使用者可以服用更多劑量來達到更強的效果。

目前沒有專門管理這些產品的聯邦法規，一些已經通過監管法規的州發現很難執行；根據美國兒科學會10月會議發表的一項初步研究，超過半數的大型零售商在線上販售Delta-8產品，且提供兒童取向的包裝。

聯邦衛生官員指控企業製造吸引兒童的Delta-8產品，FDA及聯邦貿易委員會(FTC)去年7月向六家提供Delta-8產品的公司寄送停終警告信。

公衛官員擔心，這種致醉物對兒童來說可能尤其危險，這些產品會引起惡心與嘔吐，導致兒童昏昏欲睡，危及他們的呼吸。根據美國毒物中心的數據，2021年1月至2023年10月向美國毒物中心報告的Delta-8案件，近八成最終送醫治療。

2023年11月於曼谷舉行的亞洲國際漢麻博覽會上，業者展示含有漢麻萃取物的食用軟...
2023年11月於曼谷舉行的亞洲國際漢麻博覽會上，業者展示含有漢麻萃取物的食用軟糖。(歐新社)

大麻 FDA 食品暨藥物管理局

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