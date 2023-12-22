華盛頓州綠河殺人案17號骸骨 40年後DNA比對確認15歲女

連續殺害數十名年輕女子的華盛頓州「綠河殺手」瑞吉威。(美聯社)

美國史上最駭人聽聞的華盛頓州綠河連續殺人案，第17號被害者遺體被發現近40年後，終於確定死者身分。華州警方19日宣布，死者為失蹤少女蘿莉·拉茲波尼克(Lori Anne Razpotnik)。拉茲波尼克1982年逃家時，年僅15歲，家人從此就再也沒見過她。

1985年12月30日，西雅圖南方25哩國王郡奧本市府員工報警，說綠河河堤外有輛翻覆的汽車，調查人員在現場發現兩具屍體，無法辨認身分，分別以「16號骸骨」和「17號骸骨」命名。

16年後，16號屍骸透過DNA 比對，確認身分為梅傑斯(Sandra Majors)。

至於17號的身分，多年來一直沒有進展，直到調查人員委託的維吉尼亞州 帕拉彭奈米實驗室(Parabon Nanolabs)最近提出新的DNA檢測 報告，指出骨骸屬於拉茲波尼克。國王郡警長辦公室又請拉茲波尼克母親提供唾液樣本，經北德州大學比對DNA後，確認死者是她女兒無誤。

在追查第16號與第17號骸骨的同時，警方在2001年透過DNA證據，逮捕嫌犯瑞吉威(Gary Ridgway)。2002年，瑞吉威帶領調查人員重回綠河畔現場，承認是他棄屍處所。2003年，瑞吉威在法庭上承認犯下49件謀殺案，被害者大多為年輕逃家女生或性工作者。

曾參與調查的國王郡前警長萊徹特(Dave Reichert)得悉17號骸骨身分確認後表示，這件事讓他想起多年來被發現的一具又一具年輕女性屍體，他第一個反應是向死者家屬深表同情，並指出1980年代中期到2000年代初期，「有很多很多女性被殺案尚未結案，我們只能靠瑞吉威口供辦案，他自己都認為殺了65至70人。」

在兇嫌落網之前，「綠河殺手」令國王郡居民十幾年來一直處於恐懼之中。瑞吉威最後被判處終身監禁，永遠不得假釋。