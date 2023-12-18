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美國駕駛人最恨百大公路 前三名都在加州

編譯潘勛／綜合17日電
根據對3000名駕駛的民意調查，加州US-101被評為美國最令人厭惡的高速公路，經常出現重大塞車。（歐新社）
根據對3000名駕駛的民意調查，加州US-101被評為美國最令人厭惡的高速公路，經常出現重大塞車。（歐新社）

佛州戴通納海灘(Daytona Beach)富豪汽車(Volvo Cars)分公司調查3000名駕駛人後發現，全美駕駛人最恨的前百大重要公路，前三名都在加州，當然科羅拉多、紐約、伊利諾及新澤西等州的駕駛人對他們州內的某些幹道，觀感也好不到哪裡去。

每日郵報(Daily Mail)17日報導，這份排行榜肯定會引起駕駛人熱烈爭辯，很多人相信他們州的通勤才是最惡劣的。

最恨幹道第一名是在加州的美國國道101號(US-101)，在人口稠密的舊金山到洛杉磯尤其如此。本公路之惡名昭彰，在經常出現重大塞車。

另一個助長本公路交通流量的原因，在它穿越幾個重要觀光景點，包括紅木國家公園(Redwood National Park)及優勝美地國家公園(Yosemite National Park)。

富豪汽車指出，本公路車速可以降到比一般人步行還慢的程度，碰到車流量大的時候，更是如此；行經幾大觀光勝地讓本國道交通量大增。

第二恨的是加州州際五號公路(I-5)。它由加州頭跑到加州尾，始於聖地牙哥，終於俄勒岡州。本公路穿越洛杉磯的路段最大特徵便是塞車，還有似乎構工鋪路始終做不完，讓車流更為緩慢。

州際五號公路除了車速慢以外，還有致命車禍多的惡名。2019年車禍喪生者192人，是加州公路中死亡人數最高者，排名第二的是國道101號的139人喪生。

最恨道路第三名是州際405號公路(I-405)，又稱聖地牙哥高速公路，之所以博得此惡名的原因，在它是全國最容易塞的高速公路，尤其在洛杉磯周遭。根據2021年數據，這條州際公路每1哩路功能失常率1.042次。

這條高速公路的塞普爾維達山口段(Sepulveda Pass)緊鄰聖塔莫尼卡山脈，地點險要，讓塞車問題更為頭痛。11月本公路發生多車追撞車禍，讓范奈斯(Van Nuys)清晨交通打結，一名駕駛人喪生。警方歸結車禍原因是一輛車撞到中央分隔島後偏滑過公路所致。

加州 洛杉磯 觀光

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