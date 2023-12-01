改善飲水 保護署：都會區含鉛水管 10年內全更新

拜登政府推出降低飲用水含鉛量的措施，環保署提議新規定，絕大多數美國城市將於十年內更換老舊的含鉛水管。(美聯社)

根據聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)提議的新規定，全美絕大多數城市將於十年內更換老舊的含鉛水管。美聯社報導，拜登 政府推出降低飲用水含鉛量的措施，希望避免類似密西根州佛林特(Flint)以及華府地區的公共衛生危機。

EPA指出，數以百萬計民眾的飲用水是經由含鉛水管輸送，訂定更嚴格標準將能改善學童的智商評分，降低成年人高血壓 、心臟病 例。

美聯社報導，名稱為「鉛與銅規定改善」的新規，是美國三十多年來最嚴格的一次含鉛水管改革，估計將耗資數十億元預算，即使含鉛量沒有特別高，水管也要更換。計畫若要成功，必須克服諸多實際挑戰及經費問題。

最早對佛林特飲水含鉛提出警告的小兒科醫師兼乾淨水源倡議人士哈納-阿提夏(Mona Hanna-Attisha)指出，環保署提出的改革措施能確保在不遠的將來，再也不會有其他城市、其他孩子因為水管而中毒。

拜登政府先前曾表示，希望全美累計大約900萬條含鉛水管全數移除，而且越快越好。含鉛水管從設置於街道的自來水總管將水引入家庭，飲用水當中的鉛主要則來自於水管。在年代久遠的工業區，含鉛水管極為普遍。

鉛中毒危機在貧窮社區、居民以非洲裔居多的城市較常發生，佛林特便是一例，飲用水含鉛問題受到全國矚目，衝擊則遠遠超出公共衛生領域。飲用水含鉛問題爆發後，自來水使用量在全國各地都呈現下降趨勢，非洲裔、西語裔民眾尤其明顯。拜登政府說，投資解決飲用水含鉛的不公平現象非常重要，以確保所有民眾都能使用安全、無鉛的飲用水。

EPA水務辦公室(Office of Water)主任福克斯(Radhika Fox)說：「我們正設法改正一個存在已久的錯誤。」福克斯說，對於存在多年的飲用水含鉛問題，目前正朝公正公平的目標慢慢改善。