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才告贏州政府…蒙大拿16環青再提訟 阻建發電廠

記者張聲肇／綜合報導
8月才打贏與州政府官司的16名蒙大拿州年輕環保份子近日再提訴訟，阻止西北能源公司在黃石河畔興建天然氣發電廠。(美聯社)
8月才打贏與州政府官司的16名蒙大拿州年輕環保份子近日再提訴訟，阻止西北能源公司在黃石河畔興建天然氣發電廠。(美聯社)

8月才打贏與州政府官司的16名蒙大拿州年輕環保份子11月28日再提訴訟，請該州高等法院阻止西北能源公司在黃石河畔興建天然氣發電廠。

16名原告表示，高院應裁決已核發給電廠的空氣品質許可書無效，或暫停生效，直到州政府對8月敗訴提出的上訴判決下來再說。

他們獲勝的訴訟，指控政府未盡到保護青少年不受氣候變遷災難的責任，因為氣溫上升導致的野火、洪水、乾旱等問題，侵犯了他們受州憲法保護的「乾淨與健康環境權」。

蒙大拿州的政策並未要求官員在核發石化燃料使用執照時，須考量溫室氣體排放的效應。法官裁決，此一政策違憲。

律師替原告擬定的文件說，天然氣發電廠營業與否攸關年輕人的利益，因為若開始營運，產生的溫室氣體會更進一步汙染環境，造成「重大傷害」。

州政府已針對8月的敗訴提出上訴。

原告說，法官不應等到州政府上訴獲得裁決，才解決發電廠空氣品質許可證的問題。他們的律師也說，州政府氣候與環境政策是否合憲的問題，應在8月裁決的訟案中處理，不是在許可證案中處理。

西北能源公司說，天然氣發電廠是為了電價上漲的用電高峰期而建。它不反對年輕環保份子對本案提出意見書。

該公司發言人布萊克(Jo Dee Black)說，公司有義務對蒙大拿消費者提供穩定且低廉的電力，「尤其冬季，可靠的能源服務，關係到用戶的生命安全。」

地區法院法官莫茲斯(Michael Moses)4月裁決，州政府未考慮溫室氣體排放後果，就核發建廠許可，不合法，執照無效，州議會須盡快修法，改成聯邦政府規定排放設限，州政府才須跟進。法官於6月收回成命，建廠工作隨即恢復。

天然氣 蒙大拿州 洪水

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