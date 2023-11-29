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首場大湖效應風雪 侵襲大湖區和東北部

編譯徐薏茹／綜合28日電
受到本季第一個大湖效應的影響，紐約州部分地區28日降下大雪，East Aurora兩名11歲女童當天在公園的積雪上玩得不亦樂乎。(美聯社)
受到本季第一個大湖效應的影響，紐約州部分地區28日降下大雪，East Aurora兩名11歲女童當天在公園的積雪上玩得不亦樂乎。(美聯社)

今冬首次明顯的大湖效應(lake-effect)降雪，正侵襲五大湖部分地區及東北內地，預計大雪將持續至29日上午。

美東地區28日氣溫陡降，包括紐約、費城等大西洋中部城市當天也飄起小雪。圖為費城家...
美東地區28日氣溫陡降，包括紐約、費城等大西洋中部城市當天也飄起小雪。圖為費城家長當天下午頂著雪花接孩子放學。(美聯社)

在紐約、賓州、俄亥俄州、馬里蘭州部分地區通行的人尤其需特別注意，這些地區的雪颮 (snow squall)可能導致能見度突然下降，以及道路一片白茫茫。

穿越紐約州北部的90號州際公路(I-90)是天氣預報員28日上午密切關注的地區之一，些微的風向變化開始在此區推動強力的降雪帶，範圍包括雪城(Syracuse)地區，氣象預報預估到傍晚時分該地區將有數吋厚積雪。

俄亥俄州克利夫蘭市27日晚即開始降大雪，當地居民28日上午出門前第一件事，就是鏟...
俄亥俄州克利夫蘭市27日晚即開始降大雪，當地居民28日上午出門前第一件事，就是鏟除屋前厚厚的積雪。(美聯社)

大湖效應降雪將持續至29日上午，在伊利湖(Lake Erie)、安大略湖(Lake Ontario)下風處的典型雪帶地區，可能還會另外降下8至16吋的雪；降雪結束時的積雪總量可能達30至40吋，尤其是紐約州北部的托格丘台地(Tug Hill Plateau)。

由於大湖效應降雪帶來的強風，華府、費城和紐約市等都市地區可能有小陣雪，預計這些大城市不會出現積雪。

造成本次降雪的冷氣團為本季目前為止最冷，28日上午，包括明尼亞波利斯(Minneapolis)的中西部地區北部(Upper Midwest)部分區域記錄到個位數氣溫，體感溫度低於零；芝加哥的體感溫度達到個位數，紐約的體感溫度為20多。

寒冷並不僅限於中西部和東北部，密西西比東部所有地區同樣迎來寒冷，預計最高氣溫將低於平均10至20華氏度。

95號州際公路(I-95)沿線大城市28、29日的氣溫將低於華氏40度，亞特蘭大、佛州塔拉哈西(Tallahassee)、紐奧良等東南部城市氣溫將維持在50多度。

冬季的首次寒冷將在未來兩天持續，接著於本周末緩和。

降雪 紐約州 俄亥俄州

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