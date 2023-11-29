我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

美中緊張 在中美留學生剩350人 留美中生連3年減少

記者顏伶如／綜合報導
調查顯示，近年在美國的中國留學生人數減少，而在中國的美國留學生也大量降低。圖為耶魯大學校園。(美聯社)
調查顯示，近年在美國的中國留學生人數減少，而在中國的美國留學生也大量降低。圖為耶魯大學校園。(美聯社)

紐約時報28日報導指出，學生交流向來是美中兩國的重要往來項目，即使雙方關係變差也不受影響，但現在卻明顯受到波及。最近在一場美國大使館於北京舉辦的美國大學說明會上，雖然現場氣氛熱鬧，但許多學生與家長私下則存有些許焦慮：不知道美國是否歡迎中國學生？中國學生是否真的想去美國？

中國與美國之間的學生交流已經延續幾個世代，背後促使動機包括抱負、好奇及信念，認為海外學習對自己與國家都有益處。1850年進入耶魯大學的容閎(Yung Wing)被視為中國留學生先驅，後來協助120多名中國學生赴美進修。

過去近20年裡，美國的國際學生當中，中國留學生占極高比率。根據美國國務院年度調查，對美國學生來說，直到新冠疫情發生前，中國一直是除了西歐之外的海外留學地點首選。學生交流是美中兩國重要往來項目，即使關係走下坡也不受影響，但如今則出現變化。

美國國務院調查顯示，過去三年裡，在美國的中國留學生人數減少。美國大使館統計，在中國的美國留學生疫情期間大量降低，到了今年只剩350人。相較之下，2019年時，在中國的美國留學生則有超過1萬1000人。

紐約時報分析，北京與華府都認知到恢復學生交流的重要性。中國國家主席習近平本月稍早訪問舊金山期間便說，中國已經做好準備，未來五年將邀請5萬名美國人前往中國進修。美國駐北京大使伯恩斯(Nicholas Burns)則表示，美國歡迎中國留學生到美國。

報導指出，但在冠冕堂皇的言詞底下，受到國族主義影響、國家安全考量等因素，兩邊政府其實對於學生交流持續製造障礙。中方樣板宣傳將美國描述成充滿危險的犯罪之地，許多中國民眾則擔心入境時簽證遭拒、面臨海關訊問等狀況。

美國民眾則對習近平統治下的中國社會出現仇外氛圍感到卻步，美國政府禁止部分美國學生前往中國留學，美國政府資助的某些語言學習計畫，現在已經紛紛轉往台灣。

中國留學生 北京 國務院

上一則

中國網路快時尚品牌「希音」 申請IPO明年在美上市

下一則

「運動畫刊」被抓包評論文章是AI寫的 作者照片也造假

延伸閱讀

阿拉伯聯合大公國AI巨擘G42 陷美中科技角力中心

阿拉伯聯合大公國AI巨擘G42 陷美中科技角力中心
國泰世華銀：美國明年降息與否 須觀察2指標

國泰世華銀：美國明年降息與否 須觀察2指標
紐時分析：美中兩國學生交流能否挺過地緣政治考驗？

紐時分析：美中兩國學生交流能否挺過地緣政治考驗？
以哈延長停火後 傳美國以色列情報首長會卡達首相

以哈延長停火後 傳美國以色列情報首長會卡達首相

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28
OpenAI執行長奧特曼出席舊金山APEC峰會。美聯社

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

2023-11-22 10:25
許多賣家趁著年終購物潮推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費。（Getty Images)

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

2023-11-24 19:00

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂