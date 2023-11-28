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33州控Meta靠臉書、Instagram誘兒少上癮 蒐集個資賣廣告商

中央社／紐約27日綜合外電報導
美國檢方指控Meta利用高操控性能演算法和技術工具，傷害臉書和Instagram的年輕用戶。(美聯社)
美國檢方指控Meta利用高操控性能演算法和技術工具，傷害臉書和Instagram的年輕用戶。(美聯社)

多州檢察長在一份近期公開的訴狀中指稱，科技企業Meta多年來靠著旗下臉書（Facebook）和Instagram讓兒少盡可能久地黏在這兩個社群網站上，以蒐集個資並賣給廣告商。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國33州檢察長今年10月針對Meta提起聯邦訴訟，當時並未公布細節。但這份本月22日公布的訴狀披露更多詳情，例如檢方指控Meta利用高操控性能演算法和技術工具，傷害臉書和Instagram的年輕用戶。

訴狀指控Meta蓄意使用這些技術來吸引用戶並維持黏著度，同時替廣告商蒐集個人資料，包括未依法取得家長同意就蒐集兒童個資。

提出訴訟的州檢察長來自加州、威斯康辛州等地，他們在233頁訴狀中指稱，兒童與青少年欲罷不能地使用臉書或Instagram，可能導致身心傷害。

各州檢方以電子郵件摘要、財報會議紀錄和其他內部通訊提出部分依據，這些資料全都顯示年輕用戶的個資和時間對公司獲利極具價值。

各州檢方上月提出聯合訴訟時，Meta透過電郵聲明表示，檢察長們選擇走法律途徑令人失望，公司決心為青少年提供「安全、正面的線上體驗，並已引入逾30種工具來協助青少年和他們的家庭」。

Meta發言人今天在聲明中說：「這份訴狀用選擇性引述和精挑細選的文件曲解我們的工作。」

各州檢方在訴狀中指稱，Meta促進成長和獲利的商業策略奠基於所謂「花費時間（time spent）」的指標，也就是可以讓用戶停留在特定網頁上瀏覽貼文、圖像、影片和其他內容的時間，用戶停留在臉書或Instagram愈久，平台就能蒐集到愈多個資。

訴狀寫道：「拉長（用戶）在Meta平台上耗費的時間，可提升針對性廣告的投放有效性，這是Meta得以創造營收的重要因素。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）今天透過聲明表示：「Meta知道自己所為對兒童有害，就這麼簡單…多虧我們這份聯邦訴狀依照原始內容公開，事情現在白紙黑字寫得清清楚楚，證據確鑿。」

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