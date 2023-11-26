跪殺佛洛伊德白警 獄中被刀捅重傷

因跪殺佛洛伊德而被判刑的前警察沙文目前正在亞利桑納州聯邦監獄服刑，24日傳出被其他受刑人持械捅成重傷。(美聯社)

消息人士透露，因跪頸而導致非裔男子佛洛伊德 死亡、遭判刑的前任警員沙文(Derek Chauvin)24日在亞歷桑納州土桑市聯邦監獄 被獄友持械捅成重傷；獄政局(Bureau of Prisons)只證實有犯人被攻擊，經搶救再送醫做進一步治療。消息來源指稱沙文傷勢嚴重，但可望存活。

美聯社報導，匿名消息人士指出，攻擊案發生在沙文服刑中的土桑市「聯邦矯治機構」(Federal Correctional Institution)，安全戒備等級為中度，但安全出現疏失且獄政人員不足。

獄政局證實，土桑市當地時間24日中午12時30分左右，一名受刑人遇襲，獄方緊急因應人員隨即控制住狀況，先採取急救措施，再把傷者轉往醫院進一步治療及評估；遇襲受刑人姓名並未透露。

獄政局另表示，並無獄方人員受傷，目前暫停一切探監，聯邦調查局(FBI)已獲通知。聯邦土桑市監獄有受刑人約380人。

沙文被刀捅，是聯邦監獄五個月內發生的第二起重大攻擊事件；今年7月，惡名昭彰的美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)在聯邦設在佛州的監獄也被刀捅。

現年47歲的沙文去年8月由重度戒備的明尼蘇達州立監獄，移監到土桑市聯邦監獄服刑；他因違反佛洛伊德的民權被聯邦法院判刑21年、又因二級謀殺罪被明州 法庭判刑22年半。

沙文的律師尼爾森(Eric Nelson)一直呼籲，別讓其他受刑人接觸到沙文，認為他會淪為攻擊目標。他在明州服刑時大部分時間單獨監禁，此項安排是「為保護他」而著想。

沙文一直為自己被判謀殺罪一事提出上訴，上周遭聯邦最高法院駁回；此外，他以新事證說他並未造成佛洛伊德死亡為由，想推翻原先與聯邦達成的認罪協議，但機率不大。

佛洛伊德2020年5月25日被一家便利商店指控使用20元偽鈔而發生爭吵，後來遭前來處理的警察沙文壓制，以膝蓋跪壓頸部達9分半鐘，導致死亡。佛洛伊德一案引發全球抗議，有些甚至轉為暴力事件，全國也為此檢討警察暴力及種族歧視問題。