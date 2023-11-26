跪殺佛洛伊德白警 獄中被刀捅重傷
消息人士透露，因跪頸而導致非裔男子佛洛伊德死亡、遭判刑的前任警員沙文(Derek Chauvin)24日在亞歷桑納州土桑市聯邦監獄被獄友持械捅成重傷；獄政局(Bureau of Prisons)只證實有犯人被攻擊，經搶救再送醫做進一步治療。消息來源指稱沙文傷勢嚴重，但可望存活。
美聯社報導，匿名消息人士指出，攻擊案發生在沙文服刑中的土桑市「聯邦矯治機構」(Federal Correctional Institution)，安全戒備等級為中度，但安全出現疏失且獄政人員不足。
獄政局證實，土桑市當地時間24日中午12時30分左右，一名受刑人遇襲，獄方緊急因應人員隨即控制住狀況，先採取急救措施，再把傷者轉往醫院進一步治療及評估；遇襲受刑人姓名並未透露。
獄政局另表示，並無獄方人員受傷，目前暫停一切探監，聯邦調查局(FBI)已獲通知。聯邦土桑市監獄有受刑人約380人。
沙文被刀捅，是聯邦監獄五個月內發生的第二起重大攻擊事件；今年7月，惡名昭彰的美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)在聯邦設在佛州的監獄也被刀捅。
現年47歲的沙文去年8月由重度戒備的明尼蘇達州立監獄，移監到土桑市聯邦監獄服刑；他因違反佛洛伊德的民權被聯邦法院判刑21年、又因二級謀殺罪被明州法庭判刑22年半。
沙文的律師尼爾森(Eric Nelson)一直呼籲，別讓其他受刑人接觸到沙文，認為他會淪為攻擊目標。他在明州服刑時大部分時間單獨監禁，此項安排是「為保護他」而著想。
沙文一直為自己被判謀殺罪一事提出上訴，上周遭聯邦最高法院駁回；此外，他以新事證說他並未造成佛洛伊德死亡為由，想推翻原先與聯邦達成的認罪協議，但機率不大。
佛洛伊德2020年5月25日被一家便利商店指控使用20元偽鈔而發生爭吵，後來遭前來處理的警察沙文壓制，以膝蓋跪壓頸部達9分半鐘，導致死亡。佛洛伊德一案引發全球抗議，有些甚至轉為暴力事件，全國也為此檢討警察暴力及種族歧視問題。
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