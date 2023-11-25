中國無證客申請庇護失敗仍滯美 引發熱烈仿傚

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝的中國無證客，合計則不到1萬5000人。(路透)

據「紐約時報」報導，有關移民 問題，有一個制度環節很少受到討論：美國官員無權要求其他國家將非法入境美國的國民領回去。過去一年來，從美墨邊境偷渡入美的中國移民人數，超過先前十年的總和；中國籍偷渡客申請庇護 獲得移民法庭批准的機會較其他國家移民高，但即使被移民法庭駁回申請的中國無證客 ，最後還是留在美國，因為中國當局通常不願把這些移民接回。

報導引述聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查獲的中國籍無證移民達2萬4000人，而先前十年被攔截的中國無證客合計還不到1萬5000人。如今中國籍無證客經長途跋涉進入美國後，大多在邊境地帶就向巡邏官員自首並申請庇護。由於申請庇護成功案例頗多，引發愈來愈熱烈的仿傚。

美國官員無權要求其他國家將非法入境美國的國民領回，這個存在於移民制度環節的漏洞，在過去並未引發嚴重爭議。紐約時報指出，有十多個國家通常不願配合將無證客領回，中國是配合度最低的國家。

一名政府官員匿名受訪時說，被美國政府下達最後通牒驅逐令的130萬名移民裡，中國移民約占10萬人。

報導指出，其他國家的無證客，進入美國之後都以紐約市為主要目的地，高度仰賴紐約市府提供的收容中心等資源，但中國無證客則較少依靠收容中心，而是前往長期以來眾多華人聚集的地區，例如皇后區法拉盛等。

基督教角聲佈道團(Christian Herald Crusade)牧師陳熾(Mike Chan)對紐約時報說，紐約有自給自足的華人移民社區，初來乍到的中國移民雖然不會說英語，但容易找到工作。華人社區的社會脈絡則方便移民找移民律師、找房子或打理基本生活需求。

中國無證客向美國政府申請庇護，成功機率比其他國籍者高。雪城大學(Syracuse University)「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)研究指出，2001年至2021年之間，向美國申請庇護的中國公民中，有67%申請案獲得批准。

紐時報導，庇護申請案未獲批准的中國無證客，盡管被下達遣返令，最後其實不太可能真的被遣返。