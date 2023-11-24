我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

電動車今年銷量破100萬輛 創新高

編譯周芳苑／綜合23日電
調查顯示，今年全美電動車銷量將占所有乘用車的9%，創歷史新高，但美國電動車占比仍遠不及中國的33%。(美聯社)
調查顯示，今年全美電動車銷量將占所有乘用車的9%，創歷史新高，但美國電動車占比仍遠不及中國的33%。(美聯社)

策略研究機構Atlas Public Policy分析，今年全美電動車銷量將占所有乘用車的9%，創歷史新高，更高於2022年的7.3%；另有研究顯示，美國電動車占比仍遠不及中國的33%。

Atlas Public Policy預測，今年全美電動車銷量將首度突破100萬輛，並可望一舉達到130萬至40萬輛。

據另一研究機構彭博新能源財經(BloombergNEF EV)6月發布的電動車展望，2023年上半，中國電動車銷售量占汽車總銷量的33%，德國、挪威純電和插電式混合動力電動車比重更分別高達35%及90%。

政府設定零排放目標、祭出車輛稅賦優惠暨補貼、讓決定採用電動車的消費者負擔得起，都有助於推動電動車，電動車價格下跌有助於普及化。電動車龍頭特斯拉(Tesla)今年多次下調熱門車款價格，其他車廠跟進；此外，各汽車公司針對電動車提供更大獎勵，經銷商隨著電動車供應增加而加大折扣力度。

但電動車前景仍有障礙。彭博新能源財經稱，對許多消費者來說，公共充電設施不可靠且難以使用、改用電動車將造成前期成本增加都是障礙。汽車估價指南「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)評估，新電動車上個月平均價格比普通新車高3826元，單價分別為5萬1762元和4萬7936元。

部分大車廠已承諾使用特斯拉充電技術，結合特斯拉技術可為非特斯拉電動車提供充電選擇。預計最快2024、2025年才會落實。

福特、通用等大車廠正放緩推動電動車目標，是電動車推廣的一大挑戰。但許多非本土汽車公司正加緊電動車計畫；比亞迪等中國電動車製造商未來幾年可望進駐美國市場。

美國許多州已設定目標力求大部份新車零排放；加州和華盛頓州規定2035年起全州所有新車必須零排放，新澤西州同年將禁售新燃油汽車。

電動車 特斯拉 新澤西州

上一則

新罕州節儉老翁 380萬遺產全捐社區

下一則

美加邊境彩虹橋汽車爆炸案 轉向交通事故

延伸閱讀

馬斯克怒罵瘋了…瑞典郵政罷工 特斯拉新車沒牌上不了路

馬斯克怒罵瘋了…瑞典郵政罷工 特斯拉新車沒牌上不了路
電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資

電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資
馬斯克X發言 更多企業撤廣告 特斯拉也有投資人喊究責

馬斯克X發言 更多企業撤廣告 特斯拉也有投資人喊究責
在中銷售特斯拉 半個月四度漲價

在中銷售特斯拉 半個月四度漲價

熱門新聞

國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30
SpaceX公司18日在德州博卡奇卡（Boca Chica）第二度試射次世代的「星艦」（Starship）巨型火箭。（截取自X）

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

2023-11-18 08:55
圖為義大利餛飩示意圖，非現場餐食圖片。（Getty Images）

拜習會午餐揭曉 吃了這5道菜+1甜點

2023-11-16 14:00

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單