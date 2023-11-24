電動車今年銷量破100萬輛 創新高

調查顯示，今年全美電動車銷量將占所有乘用車的9%，創歷史新高，但美國電動車占比仍遠不及中國的33%。(美聯社)

策略研究機構Atlas Public Policy分析，今年全美電動車 銷量將占所有乘用車的9%，創歷史新高，更高於2022年的7.3%；另有研究顯示，美國電動車占比仍遠不及中國的33%。

Atlas Public Policy預測，今年全美電動車銷量將首度突破100萬輛，並可望一舉達到130萬至40萬輛。

據另一研究機構彭博新能源財經(BloombergNEF EV)6月發布的電動車展望，2023年上半，中國電動車銷售量占汽車總銷量的33%，德國、挪威純電和插電式混合動力電動車比重更分別高達35%及90%。

政府設定零排放目標、祭出車輛稅賦優惠暨補貼、讓決定採用電動車的消費者負擔得起，都有助於推動電動車，電動車價格下跌有助於普及化。電動車龍頭特斯拉 (Tesla)今年多次下調熱門車款價格，其他車廠跟進；此外，各汽車公司針對電動車提供更大獎勵，經銷商隨著電動車供應增加而加大折扣力度。

但電動車前景仍有障礙。彭博新能源財經稱，對許多消費者來說，公共充電設施不可靠且難以使用、改用電動車將造成前期成本增加都是障礙。汽車估價指南「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)評估，新電動車上個月平均價格比普通新車高3826元，單價分別為5萬1762元和4萬7936元。

部分大車廠已承諾使用特斯拉充電技術，結合特斯拉技術可為非特斯拉電動車提供充電選擇。預計最快2024、2025年才會落實。

福特、通用等大車廠正放緩推動電動車目標，是電動車推廣的一大挑戰。但許多非本土汽車公司正加緊電動車計畫；比亞迪等中國電動車製造商未來幾年可望進駐美國市場。

美國許多州已設定目標力求大部份新車零排放；加州和華盛頓州規定2035年起全州所有新車必須零排放，新澤西州 同年將禁售新燃油汽車。