我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

聯邦新法 將助加盟店籌組工會

記者張聲肇／綜合報導
圖為麥當勞員工在佛州一家分店前要求加薪和組工會權利。(美聯社)
圖為麥當勞員工在佛州一家分店前要求加薪和組工會權利。(美聯社)

一條即將在下月生效的聯邦新法，將使得麥當勞之類大企業的員工更容易組織工會，但這條順應工作外包潮離的規定，卻引發雇主和部分國會議員反彈。

全國勞工關係委員會制定的新法規，針對「全國勞工關係法」所定義的「兩家公司」與「聯合雇主」，提出新的解釋及適用標準。

新規定若實施，更多企業不得不與員工勞資談判，因為本來以連鎖店或加盟方式經營的公司，不必與基層勞工協商。例如漢堡王(Burger King)在美國境內的多數連鎖店，都是分店業主各自經營的餐廳，其人事與集團總公司無關；亞馬遜的送貨員歸各承包快遞公司管理，也與亞馬遜總公司無關。

但是，根據新法規，漢堡王可能須和連鎖店員工直接談判工作契約，亞馬遜也須和承包業者一起和送貨員工會面對面談判。

康乃爾大學企業與勞工關係學院教授克雷頓(Cathy Creighton)說，很多企業把工作外包出去後，就說「雇主不是我們」，新法規就是看上這點才制定，因為「施發工作命令的，付錢的，就是雇主。」

全國勞工關係委員說，2020年的法規，讓「聯合雇主」得以輕易閃避和員工談判勞權的責任，新法規改變這條不合時宜的規定，重新確認已有88年歷史的勞工關係法精神，保障勞工有組織和加入工會的權力。

但反對者認為，這是拜登政府討好勞工，傷害獨立業主的做法，美國旅館業協會(American Hotel and Lodging Association)等產業組織已經提訟，請法院裁決新規無效。

民主黨參議員曼欽和卡西迪也聯合提案，試圖透過「國會檢討法」(Congressional Review Act)決議，推翻勞工關係委員會這條有利基層勞工的新法規。新法定於12月26日生效。

勞工 亞馬遜 漢堡王

上一則

23歲男大生持刀砍人 路易斯安納理工大學4人受傷

下一則

日韓3大車廠 主動為在美勞工加薪

延伸閱讀

國會暴動坐牢27個月「匿名者Q巫師」參選聯邦眾議員

國會暴動坐牢27個月「匿名者Q巫師」參選聯邦眾議員
不尋求連任 聯邦眾議員史班柏2025將競選維州州長

不尋求連任 聯邦眾議員史班柏2025將競選維州州長
華爾街日報：FDIC被爆職場環境性騷頻傳、充斥厭女情結

華爾街日報：FDIC被爆職場環境性騷頻傳、充斥厭女情結
控亞馬遜未制止職場霸凌 內陸倉庫員工獲賠120萬

控亞馬遜未制止職場霸凌 內陸倉庫員工獲賠120萬

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14
加州5日一場親巴勒斯坦的集會遊行上，一名65歲猶太男子慘遭攻擊致死。(取材自X平台)

加州挺巴集會疑爆仇恨攻擊 69歲猶太男頭遭重擊致死

2023-11-07 09:46

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州