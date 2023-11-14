聯邦新法 將助加盟店籌組工會

圖為麥當勞員工在佛州一家分店前要求加薪和組工會權利。(美聯社)

一條即將在下月生效的聯邦新法，將使得麥當勞之類大企業的員工更容易組織工會，但這條順應工作外包潮離的規定，卻引發雇主和部分國會議員反彈。

全國勞工 關係委員會制定的新法規，針對「全國勞工關係法」所定義的「兩家公司」與「聯合雇主」，提出新的解釋及適用標準。

新規定若實施，更多企業不得不與員工勞資談判，因為本來以連鎖店或加盟方式經營的公司，不必與基層勞工協商。例如漢堡王 (Burger King)在美國境內的多數連鎖店，都是分店業主各自經營的餐廳，其人事與集團總公司無關；亞馬遜 的送貨員歸各承包快遞公司管理，也與亞馬遜總公司無關。

但是，根據新法規，漢堡王可能須和連鎖店員工直接談判工作契約，亞馬遜也須和承包業者一起和送貨員工會面對面談判。

康乃爾大學企業與勞工關係學院教授克雷頓(Cathy Creighton)說，很多企業把工作外包出去後，就說「雇主不是我們」，新法規就是看上這點才制定，因為「施發工作命令的，付錢的，就是雇主。」

全國勞工關係委員說，2020年的法規，讓「聯合雇主」得以輕易閃避和員工談判勞權的責任，新法規改變這條不合時宜的規定，重新確認已有88年歷史的勞工關係法精神，保障勞工有組織和加入工會的權力。

但反對者認為，這是拜登政府討好勞工，傷害獨立業主的做法，美國旅館業協會(American Hotel and Lodging Association)等產業組織已經提訟，請法院裁決新規無效。

民主黨參議員曼欽和卡西迪也聯合提案，試圖透過「國會檢討法」(Congressional Review Act)決議，推翻勞工關係委員會這條有利基層勞工的新法規。新法定於12月26日生效。