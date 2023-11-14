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慢跑解憂勝過吃藥… 有助生理心理「只有1缺點」

編譯潘勛／綜合報導
最新研究指出，慢跑對治療憂鬱症或躁鬱症效果有如抗憂鬱藥物，但後者會有副作用。(Getty Images)
最新研究指出，慢跑對治療憂鬱症或躁鬱症效果有如抗憂鬱藥物，但後者會有副作用。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)報導，最新研究指出，慢跑對治療憂鬱症或躁鬱症而言，心理效應跟抗憂鬱藥物一樣好，但慢跑另有益於生理，抗憂鬱劑反而稍有負面影響，慢跑唯一的缺點是大家不易持之以恆。

報導指出，荷蘭阿姆斯特丹自由大學(Vrije University)邀請141名憂鬱症(有人兼有躁鬱)患者參與實驗，研究長跑及抗憂鬱劑，對躁鬱、憂鬱患者的健康效益。

大多數、96名患者選擇跑步，而45人服用「選擇性血清素回收抑制劑」(SSRI)抗憂鬱劑，16周下來，成果顯示跑步對改善憂鬱症患者的心理，效益跟藥物一樣好。

至於生理方面，跑步組出現改善，但藥物組出現輕微的負面影響；研究發現，跑步組的唯一缺點便是退出率遠高得多。

研究成果發表於「情感障礙期刊」(Journal of Affective Disorders)。

阿姆斯特丹自由大學首席研究員布蘭妲‧潘寧克斯(Brenda Penninx)教授指出，這項研究讓躁鬱症患者在真實生命中能選擇運動還是服藥，大多數人選擇運動。

跑步組每周參加兩節各45分鐘「受密切監督」的團體跑步；雖說更多人選擇跑步療法，但只有52%的人堅持完16周，相形下服藥組有82%走完全程。

16周下來，兩組受測者約44%出現憂鬱、躁鬱改善跡象。

潘寧克斯表示，跑步及服藥克服憂鬱大約相同程度，服抗憂鬱劑那組一般在體重、心律調節及血壓方面有惡化影響，跑步療法對整體體適能及心律都有改善效應。

最新研究指出，慢跑治療憂鬱症或躁鬱症的功效和抗憂鬱藥物一樣好，同時對身體健康也有...
最新研究指出，慢跑治療憂鬱症或躁鬱症的功效和抗憂鬱藥物一樣好，同時對身體健康也有益。(Getty Images)

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