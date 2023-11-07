我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Tyson召回3萬磅冷凍雞塊 內含金屬碎片 有人嘴被割傷

感受到了嗎？星巴克一直「悄悄」在漲價

加州挺巴勒斯坦集會疑爆仇恨攻擊 65歲猶太男遭重擊頭部致死

編譯徐榆涵／即時報導
加州5日一場親巴勒斯坦的集會遊行上，一名65歲猶太男子慘遭攻擊致死。(取材自X平台)
加州5日一場親巴勒斯坦的集會遊行上，一名65歲猶太男子慘遭攻擊致死。(取材自X平台)

以哈戰爭持續交戰，全球各地也掀起親以或親巴的示威浪潮，加州5日一場親巴勒斯坦的集會遊行上，一名65歲猶太男子慘遭攻擊致死，當局不排除仇恨犯罪的可能性。

每日郵報報導，加州文圖拉郡（Ventura County）警長辦公室稱，69歲的凱斯勒（Paul Kessler）於5日受傷後，6日傷重不治身亡。

報導指出，凱斯勒5日參加沿著西湖大道和千橡樹大道舉行的挺以或挺巴集會，案發於下午約3時15分左右，當局接獲報案稱現場發生打鬥，目擊者稱，凱斯勒跟人打鬥後向後摔倒，頭倒地並流出大量鮮血。

根據社群媒體上分享的影片顯示，頭髮花白的男子倒在人行道上，身旁有兩人上前關心，其中一人身上還有巴勒斯坦國旗，背上寫著「解放巴勒斯坦」。另一名男子站在他們身後，用手機拍攝。

全案尚在調查階段，警方尚未公布任何嫌犯資訊。凱斯勒倒地送醫後被送往醫院，一天後死亡。驗屍結果證實凱斯勒死於頭部鈍器傷，死因遭判定為「他殺」。

大洛杉磯猶太聯合會（Jewish Federation of Greater Los Angeles）對此發文表示，等待執法單位提供資訊的同時，提醒大家，這是今年在洛杉磯發生的第四起重大反猶太犯罪事件，強調「我們不會容忍對猶太人社區的暴力。我們將盡一切力量阻止這種情況發生」。

猶太 巴勒斯坦 加州

上一則

美國再增軍援 計畫向以色列提供3.2億元精準炸彈

延伸閱讀

揚言喝血啃骨 巴勒斯坦倡議者嗆殺害定居猶太人 遭以軍拘留

揚言喝血啃骨 巴勒斯坦倡議者嗆殺害定居猶太人 遭以軍拘留
反猶情緒激升 亞裔團體發聲譴責

反猶情緒激升 亞裔團體發聲譴責
以色列軍方：已包圍加薩市、將加薩走廊切兩半 48小時攻城

以色列軍方：已包圍加薩市、將加薩走廊切兩半 48小時攻城
布林肯首訪約旦河西岸、伊拉克 巴領導人：美未扮演誠實調停者

布林肯首訪約旦河西岸、伊拉克 巴領導人：美未扮演誠實調停者

熱門新聞

肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
什麼是「炒飯症候群(fried rice syndrome)」？（Pexels）

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

2023-11-01 15:29
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53
查克柏格在IG上貼出他剛動完膝蓋韌帶手術的照片。 （取材自IG）

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

2023-11-04 07:18

超人氣

更多 >
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝