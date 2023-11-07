加州挺巴勒斯坦集會疑爆仇恨攻擊 65歲猶太男遭重擊頭部致死

加州5日一場親巴勒斯坦的集會遊行上，一名65歲猶太男子慘遭攻擊致死。(取材自X平台)

以哈戰爭持續交戰，全球各地也掀起親以或親巴的示威浪潮，加州 5日一場親巴勒斯坦 的集會遊行上，一名65歲猶太 男子慘遭攻擊致死，當局不排除仇恨犯罪的可能性。

每日郵報報導，加州文圖拉郡（Ventura County）警長辦公室稱，69歲的凱斯勒（Paul Kessler）於5日受傷後，6日傷重不治身亡。

報導指出，凱斯勒5日參加沿著西湖大道和千橡樹大道舉行的挺以或挺巴集會，案發於下午約3時15分左右，當局接獲報案稱現場發生打鬥，目擊者稱，凱斯勒跟人打鬥後向後摔倒，頭倒地並流出大量鮮血。

根據社群媒體上分享的影片顯示，頭髮花白的男子倒在人行道上，身旁有兩人上前關心，其中一人身上還有巴勒斯坦國旗，背上寫著「解放巴勒斯坦」。另一名男子站在他們身後，用手機拍攝。

全案尚在調查階段，警方尚未公布任何嫌犯資訊。凱斯勒倒地送醫後被送往醫院，一天後死亡。驗屍結果證實凱斯勒死於頭部鈍器傷，死因遭判定為「他殺」。

大洛杉磯猶太聯合會（Jewish Federation of Greater Los Angeles）對此發文表示，等待執法單位提供資訊的同時，提醒大家，這是今年在洛杉磯發生的第四起重大反猶太犯罪事件，強調「我們不會容忍對猶太人社區的暴力。我們將盡一切力量阻止這種情況發生」。