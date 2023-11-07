杜克大學研究踢爆 現役美軍個資 網上0.12元能買到 兒女姓名在列

杜克大學研究顯示，只要花0.12元就能在網路上買到現役美軍的個人資料，甚至包括軍人兒女的姓名、婚姻狀況、個人淨資產、信用評分等，引發影響國安的憂慮。(歐新社)

杜克大學(Duke University)6日發表最新調查研究指出，成千上萬現役美軍的個人資料，可以用既簡單又方便的方式在網路上購買，不僅某些個資只須花費0.12元就能取得，也引發了可能影響國家安全的憂慮。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，杜克大學研究人員調查發現，現役美軍個資外洩 後，取得這些資料者在網路上打廣告低價兜售；研究人員實際購得的個資包括姓名、電話號碼、地址，甚至還有現役美軍兒女的姓名、婚姻狀況、個人淨資產、信用評分等。

研究人員調查中，一共買到近5萬名現役美軍的個資，總計花費1萬多元。

報導指出，研究結果引發個資外洩恐將構成國安威脅的疑慮；杜克大學研究團隊指出，公布調查報告前已將研究結果呈送國會參院，並呼籲國會採取行動。

共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員 卡西迪(Bill Cassidy)說，這項研究凸顯了現役美軍安全保護出現缺口的問題。他說：「我們必須為了國家安全利益而拿出行動，保護那些正在捍衛國家的人。」

民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)指出，調查結果對決策者而言有如當頭棒喝，認清竊取個資行為已失控到嚴重威脅美國國安的地步。

這項研究發現，有500多個竊取個資網站在網路上打廣告，聲稱可以提供現役美軍個資，不過其中某些網站發現潛在買主來自學術機構時則拒絕交易，其他網站則要求買方簽署保密協議(nondisclosure agreement)。研究團隊最後從三個網站購得現役美軍個資，但報告中未公布網站名稱。

主持這項研究的杜克大學桑福德公共政策學院(Sanford School of Public Policy)研究員薛爾曼(Justin Sherman)指出，政策與實際狀況之間有落差，現有政策主要只針對消費者隱私 保護，與國安有關的隱私保護非常重要，可是卻沒有獲得相等的關注程度。