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賓州女燒傷獲賠710萬 烹飪噴霧劑爆炸案勝訴第1人

編譯盧炯燊／綜合5日電
康尼格拉牌的各式噴霧式烹飪油。(美聯社)
康尼格拉牌的各式噴霧式烹飪油。(美聯社)

賓州一名女子2017年在俱樂部廚房工作時，因一罐噴霧式烹飪油(cooking spray)突然爆炸而被嚴重燒傷，伊利諾州法院陪審團裁定烹飪噴霧劑的製造公司賠償該名女子710萬元。

全國各地傳出多起涉及「康尼格拉牌」(Conagra Brands)旗下噴霧式烹飪油的意外，導致不少人燒傷，賓州女子譚美·瑞斯(Tammy Reese)是獲判得到賠償的第一人。

訴訟指出，2017年5月，瑞斯在一家社交俱樂部的廚房工作，在無預警情況下，一罐「康尼格拉牌」烹飪噴霧突然爆炸變成火球，造成她嚴重燒傷，頭部、臉部、手臂和手掌都遭受深度二級燒傷。經過六年後，疤痕仍限制了她的活動能力。

庫克郡巡迴法院10月30日裁決，「康尼格拉牌」須支付瑞斯310萬元補償性賠償及400萬元懲罰性賠償。康尼格拉公司總部位於芝加哥，旗下擁有不少知名食品品牌，以及頗受歡迎的連鎖超市Pam。

該公司透過電郵發聲明表示不同意陪審團的裁決，現正評估所有法律選項，包括上訴。

瑞斯的代表律師史密斯(Craig Smith)指出，全國各地還有50起涉及康尼格拉公司的燒傷事件有待裁決，這些事故涉及該公司2011年到2019年期間所生產的各種品牌噴霧式烹飪油。

史密斯解釋，當噴霧罐過熱時，底部的通風口就會打開以釋放壓力，但同時也將非常易燃的物質排放到空氣中，這時若遇到一點火花就會點燃爆炸，在商業廚房尤其危險。本案中出事的噴霧式烹飪油當時放在瑞斯使用爐子上方一個架子上，距離僅18吋。

康尼格拉公司辯稱，噴霧罐的正面和背面都有顯著警告標籤，告訴消費者該產品易燃特性，不應放在火爐或熱源上或附近。

賓州 譚美 庫克

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