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美南極研究站傳性侵 國科會派專人調查

編譯周芳苑／綜合3日電
美國在南極洲最大的科學研究中心麥克默多工作站性侵問題嚴重，國家科學基金會督察辦公室將派員前往實地調查。(美聯社)
美國在南極洲最大的科學研究中心麥克默多工作站性侵問題嚴重，國家科學基金會督察辦公室將派員前往實地調查。(美聯社)

美國在南極洲最大的科學研究中心麥克默多工作站(McMurdo Station)發生連串性暴力事件，國家科學基金會(National Science Foundation，NSF)督察辦公室將派員前往實地調查，3日並宣布任命蕊內‧費蘭蒂(Renée Ferranti，見圖，美聯社)為基金會總監特別助理，專注性侵性騷擾預防與因應。

美聯社8月調查發現，麥克默多工作站女性員工聲稱主管對其舉報騷擾或性侵事件置若罔聞，反而讓她們或其他人陷入危險；根據美聯社取得的內部通訊，NSF督察長辦公室6日至17日將派遣調查人員前往麥克默多工作站實地察訪。

督察長辦公室主任麗莎‧哈爾(Lisa Vonder Haar)說，督察長辦公室調查員自7月以來一直在遠端回應南極洲工作人員的投訴，並計畫在南半球的夏季展開實際調查。

美聯社調查發現許多細節，包括一名女性員工表示覺得有必要隨時攜帶鐵鎚以自衛；另一名女子稱遭到一名同事猥褻，之後卻仍被迫與他繼續共事；還有一名女員工向主管投訴自己遭性侵，兩個月後卻被解雇；第四個案例中的女性說，上司將她的指控從性侵淡化為騷擾。

2022年NSF的一份報告發現，59%受訪女性表示曾在極地工作站遭騷擾或攻擊，有時酒精是罪魁禍首。

NSF上月決定，麥克默多工作站的酒吧停止供應酒精飲料，希望藉此減少男性借酒膽侵犯女性事件，但工作人員仍可從該站點商店購得每周酒精配給量。

NSF總監潘查納坦(Sethuraman Panchanathan)3日指出，解決普遍存在的性侵問題是首要任務；費蘭蒂則透過新聞稿表示，希望在NSF解決性暴力問題上有所進展。

國家科學基金會宣布任命蕊內‧費蘭蒂為基金會總監特別助理，專注性侵和性騷擾預防與因...
國家科學基金會宣布任命蕊內‧費蘭蒂為基金會總監特別助理，專注性侵和性騷擾預防與因應。(美聯社)

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