平價健保市場開放選購 「不能只比價格」

明年元旦開始的「歐記健保」1日起受理登記，民眾選購保險時應確實了解保險涵蓋的內容、運作模式以及預先支付的費用，不要只比較價格。(美聯社)

明年元旦開始生效的新年度個人健保市場選購期1日正式開跑，即日起至12月都可到「平價醫療法」(Affordable Care Act，又稱歐記健保 )健保市場選購適合的個人健康保險；民眾選購保險時應確實了解保險涵蓋的內容、運作模式以及預先支付的費用；專家建議多方研究，不能只比較價格。

美聯社報導，依法，未透過工作取得保險、也沒有聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)或者低收入聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)者，便有資格到健保市場選購個人醫療保險歐記健保。

據統計，2023年度健保市場註冊人數超過1600萬人，創下新高，在許多人失去新冠疫情期間的醫療補助保險等因素下，2024年度註冊人數料將進一步增加。

專家提醒，在市場上選購保險務必全盤考量四大重點。

一是稅收抵免(Tax credits)。市場保單的保費 概分為白金、黃金、白銀和青銅等級，最後一級最便宜，患者看診須自付更多費用。不過，可善用「稅收抵免」增加保險給付。稅收抵免依未來一年預期收入推估，如果低估，最終須歸還得到的補助。

第二是自付額。市面上許多低成本保單附帶「自付額」(deductibles)，不足自付額的醫療費用須由患者自付，許多人買了低保費保險，往往需支付好幾千元。

全美每年最高自付額為個人9000餘元、家庭1萬8000元。所幸，收入低於聯邦貧窮線250%的人一旦選擇白銀等級保險，可獲費用分攤減免(cost-sharing reductions)，自付額較低。

三是保險涵蓋的醫療網。各家保險公司有其醫院和醫生網絡。許多保險不會針對網外多數非緊急護理提供給付，健康維護組織(Health Maintenance Organization，HMO)或獨家提供者組織(Exclusive Provider Organization，EPO)的保險通常如此；市面上每十張保單有近八張屬於EPO或 HMO。HMO要求患者有家庭醫生(primary care doctor)，如果要看專科醫生，須由家庭醫生轉介，否則拒不給付。

最後是尋求專業協助。保險代理商可協助評估查看市面上哪些保險最適合，通常收取固定費用；有些州提供免費分，但不能推薦特定保險。