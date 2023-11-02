美國防癌協會：戒菸逾15年 仍應每年接受肺癌篩檢

美國防癌協會1日公布新版指南，建議即使已經戒菸超過15年的民眾，也應該每年接受肺癌檢查。(美聯社)

美國防癌協會(American Cancer Society，ACS)1日公布新版指南，建議500萬名抽菸者及已戒菸者都應該接受年度肺癌篩檢 ；即使已經戒菸超過15年的民眾，也應該每年接受肺癌檢查。華盛頓郵報 報導，在所有癌症 當中，肺癌在美國導致死亡人數最高。

ACS原本建議，約有1900萬民眾應該每年接受電腦斷層掃描(Computed Tomography Scan，CT scan)，1日公布於「臨床醫師癌症期刊」(CA: A Cancer Journal for Clinicians)的新版指南，則把500萬名抽菸者以及曾經抽菸者，都納入應該接受年度電腦斷層掃描的適用對象。

電腦斷層掃描提供肺部影像細節，有助於早期發現癌症，提高治癒機率。

華盛頓郵報報導指出，ACS新版指南，是協會成立以來內容修改幅度最大的一次改版。

美國防癌協會指出，已經15年沒有做過肺部電腦斷層掃描的民眾，應該恢復接受檢查。

另外，美國防癌協會建議50歲至80歲民眾應該接受肺部電腦斷層掃描，先前建議的年齡範圍是55歲至74歲。

主持新版指南修訂計畫的ACS早期癌症偵測科學資深副總監史密斯(Robert Smith)說，指南的調整反映了隨著抽菸者年齡增長，肺癌風險隨之持續升高的事實，不管戒菸已有幾年。

史密斯說，只要曾經抽菸，出現肺癌的風險都相對較高，但戒菸者風險則比持續抽菸略低。

抽菸頻率較低的民眾，也在建議接受肺癌篩檢的範圍之內。新版指南適用對象，包括20年間每天抽一包菸的民眾，戒菸者同樣適用。舊版指南的標準則是30年期間每天抽菸一包。

ACS統計，2023年全國肺癌新增病例估計將有23萬8000例，死亡案例估計將有12萬7000例，約占所有癌症死亡案例的20%。肺癌患者當中，抽菸是主要生病原因，大約占80%病例。

肺癌是美國癌症死亡的主要原因，而早期發現肺癌可以降低死於該疾病的風險。