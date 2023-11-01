無罪遭沒收民產是否應迅速歸還? 最高院大法官無共識

沒有犯罪的人的財產遭警察沒收，政府是否應盡速歸還？最高法院受理的兩宗阿拉巴馬州案件，也讓大法官意見分歧。圖為位於華府的最高法院外觀。(美聯社)

被警察沒收的人民財產如汽車，是否該盡速歸還無罪的原主？聯邦最高法院的大法官 有兩派意見，當庭辯論後也難看出結論。

紐約時報報導，引發辯論的兩案都來自阿拉巴馬州 。哈利馬‧卡利(Halima Culley)買了一輛2015年日產Altima給兒子上大學用，2019年兒子開車被警察攔下，警察發現車裡有大麻，把他逮捕並沒收車子。同年，麗娜‧薩頓(Lena Sutton)把2012年雪佛蘭Sonic車借給朋友，朋友因車上有安非他命，被警察逮捕，車子也被沒收。

這兩位女性車主沒有犯罪，財產卻遭公家沒收，依州法可請求發還。兩人打官司經年後，終於拿回車子。她們不服費那麼大功夫才拿回，於是向聯辦法院提集體訴訟，說地方法院該立即審決要求發回的訴訟。

保守派大法官戈薩奇說，偵辦刑事犯罪案件沒收民產制度很容易被濫用，執法當局有時候會讓無辜人民嘗夠沒有必要的苦頭，才得取回財產。自由派大法官薩多馬友更認為，沒收制度遭濫用已成「系統性」問題，「全國各地不斷發生且有檔案紀錄」。

另一方面，戈薩奇卻也認為，兩位原告有正常法律程序可循，據以要回財產；薩多馬友則擔心最高院 一旦對本案作出裁決，會造成太深遠的衝擊。「壞的事實會造就壞的法律，我就怕最高院朝這方向走」、「我們最高院會不會讓某些州或轄區有濫用法律程序的可能？」

另位自由派大法官凱根問阿拉巴馬州檢察長拉顧爾(Edmund G. LaCour Jr.)為什麼不立即審決兩位原告要回車子的訴訟？拉顧爾說，州法給她們「充分的程序」索回車子，州政府有責任讓百姓明白「犯罪是十分不划算的」。