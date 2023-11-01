我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

無罪遭沒收民產是否應迅速歸還? 最高院大法官無共識

記者張聲肇／綜合報導
沒有犯罪的人的財產遭警察沒收，政府是否應盡速歸還？最高法院受理的兩宗阿拉巴馬州案件，也讓大法官意見分歧。圖為位於華府的最高法院外觀。(美聯社)
沒有犯罪的人的財產遭警察沒收，政府是否應盡速歸還？最高法院受理的兩宗阿拉巴馬州案件，也讓大法官意見分歧。圖為位於華府的最高法院外觀。(美聯社)

被警察沒收的人民財產如汽車，是否該盡速歸還無罪的原主？聯邦最高法院的大法官有兩派意見，當庭辯論後也難看出結論。

紐約時報報導，引發辯論的兩案都來自阿拉巴馬州。哈利馬‧卡利(Halima Culley)買了一輛2015年日產Altima給兒子上大學用，2019年兒子開車被警察攔下，警察發現車裡有大麻，把他逮捕並沒收車子。同年，麗娜‧薩頓(Lena Sutton)把2012年雪佛蘭Sonic車借給朋友，朋友因車上有安非他命，被警察逮捕，車子也被沒收。

這兩位女性車主沒有犯罪，財產卻遭公家沒收，依州法可請求發還。兩人打官司經年後，終於拿回車子。她們不服費那麼大功夫才拿回，於是向聯辦法院提集體訴訟，說地方法院該立即審決要求發回的訴訟。

保守派大法官戈薩奇說，偵辦刑事犯罪案件沒收民產制度很容易被濫用，執法當局有時候會讓無辜人民嘗夠沒有必要的苦頭，才得取回財產。自由派大法官薩多馬友更認為，沒收制度遭濫用已成「系統性」問題，「全國各地不斷發生且有檔案紀錄」。

另一方面，戈薩奇卻也認為，兩位原告有正常法律程序可循，據以要回財產；薩多馬友則擔心最高院一旦對本案作出裁決，會造成太深遠的衝擊。「壞的事實會造就壞的法律，我就怕最高院朝這方向走」、「我們最高院會不會讓某些州或轄區有濫用法律程序的可能？」

另位自由派大法官凱根問阿拉巴馬州檢察長拉顧爾(Edmund G. LaCour Jr.)為什麼不立即審決兩位原告要回車子的訴訟？拉顧爾說，州法給她們「充分的程序」索回車子，州政府有責任讓百姓明白「犯罪是十分不划算的」。

大法官 阿拉巴馬州 高院

上一則

聯邦打擊「垃圾費」 勞工部提案全面監管IRA帳戶顧問

下一則

全國房地產商協會哄抬佣金 判賠18億 恐顛覆數十年舊規

延伸閱讀

昔「台灣第六女富豪」被控挪公款 前夫在法庭上哭了

昔「台灣第六女富豪」被控挪公款 前夫在法庭上哭了
羅訴韋德案被高院推翻後 墮胎增6%

羅訴韋德案被高院推翻後 墮胎增6%
密州立法擴充擁槍權 最高法院擋下

密州立法擴充擁槍權 最高法院擋下
高院二度禁令：奇諾谷學區學生改性別 不通知家長

高院二度禁令：奇諾谷學區學生改性別 不通知家長

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
行人經過紐約市布魯克林區的一家T-Mobile店。(路透)

T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停

2023-10-25 17:58
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全