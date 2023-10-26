今冬首場暴風雪 周末前將襲西北部洛磯山脈

今年冬天第一場暴風雪來襲，蒙大拿州海倫娜市一位居民25日一早站在過膝的積雪中，試圖鏟出一條通道。(美聯社)

緊接著暖秋而來的暴風雪 ，本周末前將襲擊西北部喀斯開山脈(Cascades Range)、洛磯山脈北部地區和北達科塔州，氣象局提醒居民防寒、防凍、防路滑。

這波寒流將分批抵達，華盛頓州低窪地區24日已先開始降雨，山區降雪 ，逐漸擴及愛達荷和蒙大拿北部，27日早上抵達懷俄明和北達科他州 西北部。

全國氣象中心說，山路積雪、道路結冰，都會對行車安全構成威脅，尤其已經習慣溫暖環境的駕車人，突然遇到寒冬路況，可能會措手不及。

氣象預報員說，從加拿大西北部南下的冷鋒和太平洋濕氣團結合，溫度將急速降到冰點以下，蒙大拿山區降雪將達18吋，洛磯山脈高處甚至到兩呎。

蒙大拿州大瀑布市(Great Falls)氣象站人員拉德維格(Matt Ludwig)說，該州中部將是降雪最嚴重的地區，「有點像是靶心。」

他說，每年首場暴風雪總是最危險的，因為民眾在乾燥路面駕車已大半年，一時還不習慣濕滑冰雪的路況，該把輪胎換成胎紋較深的雪胎、減慢車速、拉大車距。

蒙大拿海倫娜市(Helena)老鷹輪胎行老闆雷斯特(Payton Lester)說，他的員工23日就替30輛車換上雪胎，24日另有40位車主預約；水電行老闆史畢克(Joe Spieker)說，地下噴水系統過冬整備的預約也滿了，再有人打電話來，只好回絕。

這陣暴風雪將替當地氣候帶來劇變，海倫娜上周末才創下華氏80多度，比往年此時的平均高出25華氏度的紀錄；大瀑布市上周末也80多度，25日卻已積雪盈8吋。拉德維格說：「若這不叫人震驚，我不知道還有什麼能夠。」