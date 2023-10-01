程序修改 數千外 籍神職人員綠卡生變

明尼蘇達州一所西語教會的哥倫比亞出生籍牧師卡斯提洛(左)正在為會眾祈禱。由於永久居留權申請程序的改變，他可能因簽證到期而被迫離開美國。(美聯社)

哥倫比亞出生的牧師卡斯提洛(Gustavo Castillo)在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區一所西語教會服務，由於聯邦政府突然改變外國出生神職人員綠卡 審查程序，以後恐將無法繼續留在美國。

美聯社報導，美墨邊境非法入境人數頻創歷史新高之際，像卡斯提洛一樣的數以千計外籍神職人員，將失去在美國合法居留的機會，若要解套須透過國會。

卡斯提洛與妻子育有一名在美國出生的七個月兒子。他說，原本已經快拿到永久居留權，不料突然間出現變化。

他指出：「我們正確地完成所有步驟，從現在開始，我們相信上帝將賜予奇蹟。我們別無選擇。」

取得綠卡是成為美國公民之前的步驟，移民 通常透過依親或雇主申請綠卡。每年開放綠卡名額有限，名額由國會訂定，根據類別區分，例如親屬移民或專業人士等。移民如果來自申請人數非常多的國家，會被列入單獨分類，排隊等候綠卡的時間較長。目前綠卡積案最嚴重的類別，是與美國公民結婚者的墨西哥籍子女，目前只處理到1998年3月之前的申請案。

移民律師說，神職人員申請綠卡排隊時間向來較短，可以在臨時工作簽證 到期之前就拿到綠卡。不過，國務院今年3月宣布，將近七年期間數萬名來自瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多的受虐兒童，申請人道綠卡時被放到錯誤類別排隊，改正後現已加進神職人員的排隊行列。

這項突然改變代表目前只有2019年1月之前申請的案件獲得處理，像卡斯提洛一樣簽證即將到期的神職人員，綠卡排隊進度因為中美洲兒童的加入而往後挪，簽證失效時除了離開美國，並沒有其他選項。

移民律師估計，目前排隊辦綠卡的外籍神職人員，許多人等候時間至少已十年，因為這項類別每年只有1萬個綠卡名額。

紐約移民律師寇特斯(Matthew Curtis)說：「他們依規定完成所有程序，結果突然之間卻遭到完全毀滅。」