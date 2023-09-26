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長者上網可降低失智風險 美研究：勿超過2小時

編譯周靜芝／綜合報導
研究發現適度和經常使用網路似乎對年長者的認知能力有所幫助。(Getty Images)
研究發現適度和經常使用網路似乎對年長者的認知能力有所幫助。(Getty Images)

科學家調查了網路的使用是否與罹患失智症的可能性有關；有趣的是，他們發現適度和經常使用網路，似乎對年長者的認知能力有幫助；但過度使用網路反而有負面作用，每天使用網路超過兩小時的人，罹患失智症的風險可能增加。

這篇發表在8月號「美國老年醫學會雜誌」(Journal of the American Geriatrics Society)上的論文，其作者群來自紐約大學全球公共衛生學院，他們的研究動機來自「網路使用對年長者認知的長期影響」研究匱乏，尤其是大部分研究都集中在網路使用的負面影響上，而不是潛在的積極作用。

研究人員以密西根大學的「健康與退休研究」(Health and Retirement Study)對50至65歲未罹患失智症的成年人的醫療保健結果進行了長達17年的跟蹤調查。

在2002年至2018年間，密西根這項研究的人員每兩年都會詢問參與者是否「經常」使用網路？如果是、使用的程度如何？參與者的回答不盡相同，但有65%的人表示他們經常使用網路，21%的人表示他們的使用習慣在參與測試期間發生顯著變化。

研究發現，在那些積極使用網路的參與者中，罹患失智症的風險為1.54%，而非使用者的風險似乎高達10.45%。該研究對調查對象罹患失智症的網路使用時間進行測量，發現經常上網的人患認知障礙的機率只有不上網的人的一半。

但要注意的是，過度使用網路與罹患失智症之間似也存在相關性，每天使用網路超過兩小時的人，可能會增加罹患失智症的風險。

紐約大學的卓加文(Gawon Cho，音譯)稍早告訴「Medscape醫學新聞」，年長者中經常使用網路的人罹患失智症的風險可能較低；但她也說，每天過度使用網路，同樣可能會對年長者罹患失智症的風險產生負面影響。

不過，沒有參與這項研究的阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)的塞克斯頓(Claire Sexton)告訴Medscape，可能是經常使用網路與認知刺激增加有關，進而降低了失智症的風險；但也可能是失智症風險原就較低的人，更有可能經常使用網路。

醫學 天使 紐約大學

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