亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

路易斯安納州一名已經亡命了32年的逃犯日前終於在墨西哥 被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。

CBS新聞跟衛報報導，這位罕見長時間逍遙法外的逃犯是今年63歲的勞森（Greg Lawson）。根據聯邦調查局（FBI ）紐奧良辦公室21日晚間在社群媒體平台「X」（前身為推特）公開的影片，勞森在執法官員護送之下走出機場空橋，還拍了下一位在場人士的肩膀。當一位在登機門外守候的執法人員掏出口銬時，可以聽見勞森笑出聲來。

根據報導與影片，就在這位員警上銬時，勞森詢問對方「最近好嗎？」。執法人員則回答，「我很好」。

The three-decades-long search for a man convicted of attempted murder is over, thanks to a tip received by #FBINewOrleans. This morning, 63-year-old Greg Lawson is back in a Louisiana jail awaiting action by Bienville Parish authorities. https://t.co/HGdL4xJvHg pic.twitter.com/kVLfx8O7dS — FBI New Orleans (@FBINewOrleans) September 22, 2023

根據路州當地媒體的報導，勞森1991年被控在加油站起爭執後試圖槍擊一名姓加林頓（Seth Garlington）的男子。加林頓活了下來，勞森則在陪審團判決二級謀殺未遂罪名成立之前逃亡，FBI同年5月啟動搜捕。

儘管FBI在這些年間處理了不同的線報與疑似目擊情報，還在2007年宣布1萬美元懸賞，但其實從一開始就懷疑勞森已經逃往墨西哥。之所以終於抓到他，則是歸功於FBI紐奧良辦公室收到了線報，指出勞森的確就在墨西哥。

報導指出，FBI在路州什裡夫波特 （Shreveport, La）與墨西哥的探員跟墨國移民機關合作，19日在墨西哥的華土哥（Huatulco）將他逮捕，接著以涉嫌違反移民法的名義將他驅逐出境。勞森現已被帶到什裡夫波特東北近一百公里的監獄，等候邊維爾堂區（Bienville Parish, La）警局採取行動。