亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

路易斯安納州一名已經亡命了32年的逃犯日前終於在墨西哥 被捕與遣返美國,並在機場要被上銬時笑出聲來。

CBS新聞跟衛報報導,這位罕見長時間逍遙法外的逃犯是今年63歲的勞森(Greg Lawson)。根據聯邦調查局(FBI )紐奧良辦公室21日晚間在社群媒體平台「X」(前身為推特)公開的影片,勞森在執法官員護送之下走出機場空橋,還拍了下一位在場人士的肩膀。當一位在登機門外守候的執法人員掏出口銬時,可以聽見勞森笑出聲來。

根據報導與影片,就在這位員警上銬時,勞森詢問對方「最近好嗎?」。執法人員則回答,「我很好」。

The three-decades-long search for a man convicted of attempted murder is over, thanks to a tip received by #FBINewOrleans . This morning, 63-year-old Greg Lawson is back in a Louisiana jail awaiting action by Bienville Parish authorities. https://t.co/HGdL4xJvHg pic.twitter.com/kVLfx8O7dS

根據路州當地媒體的報導,勞森1991年被控在加油站起爭執後試圖槍擊一名姓加林頓(Seth Garlington)的男子。加林頓活了下來,勞森則在陪審團判決二級謀殺未遂罪名成立之前逃亡,FBI同年5月啟動搜捕。

儘管FBI在這些年間處理了不同的線報與疑似目擊情報,還在2007年宣布1萬美元懸賞,但其實從一開始就懷疑勞森已經逃往墨西哥。之所以終於抓到他,則是歸功於FBI紐奧良辦公室收到了線報,指出勞森的確就在墨西哥。

報導指出,FBI在路州什裡夫波特 (Shreveport, La)與墨西哥的探員跟墨國移民機關合作,19日在墨西哥的華土哥(Huatulco)將他逮捕,接著以涉嫌違反移民法的名義將他驅逐出境。勞森現已被帶到什裡夫波特東北近一百公里的監獄,等候邊維爾堂區(Bienville Parish, La)警局採取行動。

A Louisiana fugitive who has been on the run for 32 years was finally captured in Mexico this week — and video released by the FBI shows him laughing as he's being handcuffed. https://t.co/CfcqgybbMG