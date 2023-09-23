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911被告 拘留期間遭酷刑致精神失常 法官裁定免受審

編譯周芳苑／綜合22日電
古巴關達納摩灣美軍基地軍事法庭一位法官裁定，涉及911恐怖攻擊事件的一名被告因遭刑求導致精神嚴重失常無法接受審判。(路透)
古巴關達納摩灣美軍基地軍事法庭一位法官裁定，涉及911恐怖攻擊事件的一名被告因遭刑求導致精神嚴重失常無法接受審判。(路透)

在軍事醫療小組發現一名涉及911恐怖攻擊事件，多年前在中央情報局(CIA)拘留期間曾受虐待導致精神失常後，古巴關達納摩灣(Guantanamo Bay)美軍基地軍事法庭一位法官裁定，這名被告因精神嚴重失常無法接受審判。

關達納摩軍事委員會(Guantanamo military commission)發言人弗萊斯維格(Ronald Flesvig)證實了法官麥考爾(Matthew McCall)的裁決；根據裁決， 被告阿希布(Ramzi bin al-Shibh)將不會與另外四名911共同被告一起受審；換句話說，這些人的相關案件將在沒有阿希布受審的情況下處理。

麥考爾21日晚間作出裁定，軍事委員會網站聲明提到，法官的裁決正接受安全檢視，進一步詳情無可奉告。

葉門籍的阿希布被控在2001年9月11日的恐怖事件中，和同夥負責組織19名劫機者。

軍事醫療小組上個月診斷出阿希布患有創傷後壓力症候群、伴隨續發性精神病，並認為這些病症與他2002年被捕後遭CIA拘留四年期間所受酷刑和單獨監禁有關。

阿希布自從被轉送到關達納摩監獄後便連年投訴他的守衛攻擊他，包括使用看不見的射線、不讓他好好睡覺、讓他痛苦不堪。

辯護律師布魯克(David Bruck)19日在軍事法庭聽證會上，對於麥考爾法官接受醫療小組的調查結果提出抗辯。

布魯克指出，他所說的是，阿希布在CIA黑牢被單獨監禁四年多，並遭受酷刑，包括被迫一連長達三天不准睡覺、除了尿布外一絲不掛、在空調房裡被澆冷水，該男子始終相信美國警衛仍在密謀剝奪他的睡眠。

布魯克說，若證明阿希布無能力接受審判，預料他將無限期被拘留。

CIA 古巴 監獄

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