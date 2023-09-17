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起司漢堡日918登場 麥當勞、溫蒂各賣50美分、1美分

編譯周芳苑／綜合16日電
溫蒂漢堡推出培根起司漢堡一美分加價購。(Wendy's官網)
溫蒂漢堡推出培根起司漢堡一美分加價購。(Wendy's官網)

全國起司漢堡日(National Cheeseburger Day)18日登場，速食業龍頭麥當勞( McDonald's)當天將祭出雙層起司漢堡只要50美分的優惠價，另一知名連鎖速食業者溫蒂漢堡(Wendy's)更大方，培根起司漢堡1分錢加價購。

9月18日是全國起司漢堡日，麥當勞當天將祭出雙層起司漢堡只要50美分的優惠價。(...
9月18日是全國起司漢堡日，麥當勞當天將祭出雙層起司漢堡只要50美分的優惠價。(McDonald's官網)

雙層起司漢堡是麥當勞最受歡迎的產品之一，被選為慶祝全國起司漢堡日的主打商品。優惠活動只限9月18日當天，而且顧客必須使用麥當勞手機應用程式，每人限購一個特價漢堡，消費者只要開啟麥當勞應用程式便會自動出現促銷選項，結帳時自動享有折扣。

麥當勞經常透過手機應用程式提供優惠，7月間配合「全國薯條日」(National French Fry Day)以相同模式免費贈送薯條，今年稍早，為慶祝麥克雞塊(McNuggets)上市40周年，顧客只要下載應用程式便可免費獲贈六塊麥克雞塊。

麥當勞的50分雙層起司漢堡令人心動，但這並不是起司漢堡日當天最便宜的搶手漢堡。

溫蒂祭出小培根起司漢堡(Jr. Bacon Cheeseburger)，只賣1美分，而且促銷期從9月18至22日，為期五天；不過，必須購買其他商品才能以1分錢加購這一款特惠漢堡，而且要利用溫蒂手機應用程式或在官網「特惠」區(offer section)選購。

另外，漢堡王(Burger King)將針對忠誠顧客Royal Perks方案會員提供優惠，會員只要購買至少一元商品就可免費獲得一個起司漢堡。

麥當勞 漢堡王 McDonald's

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