夢想生計畫違行政程序法 德州聯邦法官裁定非法

德州南區聯邦法官哈南13日裁決，前總統歐巴馬推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」不合法，但暫不影響目前的受益者。圖為受到這項計畫保護的夢想生去年6月在華府表達訴求。(美聯社)

拜登 政府去年修改前總統歐巴馬任內推出、俗稱「夢想生 」的「童年抵美暫緩遣返 計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，避免數十萬童年時期被帶到美國的年輕無證移民遭到遣返；不過，德州南區聯邦法院法官哈南(Andrew Hanen)13日裁定，夢想生計畫並不合法，違反聯邦行政程序法(Administrative Procedures Act)。哈南裁決並不影響夢想生計畫目前的受益者。

有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦法院的判決對拜登政府來說，等於一記重擊。

哈南在多達40頁的裁決書中強調，不管是裁決或此案相關的補充禁止令，都沒有要求國土安全部或司法部針對任何夢想生申請者或參加者採取任何移民、遣返或犯罪查緝行動。

2012年推出的夢想生計畫，旨在為童年時期以非法入境方式被帶到美國的年輕無證移民提供權宜之計，能夠在美國合法生活、工作。許多夢想生參加者如今已經成年。根據統計，截至今年3月底，夢想生計畫共有57萬8680人參加。

拜登政府2022年推出規定，目的要讓夢想生計畫「保存與加強」(preserve and fortify)。今年1月，包括德州在內的九個共和黨執政州聯合對拜登政府提告，要求法院中止「夢想生」計畫。共和黨執政州向法院指出，歐巴馬政府根本無權在2012年推出夢想生計畫，因為計畫規避了國會立法。

聯邦上訴法院先前裁決，夢想生計畫並不合法，禁止聯邦政府接受新申請者，但已經參加計畫的夢想生則仍維持資格，等候訴訟結果。

前總統布希(George W. Bush)任命的哈南在裁決書中說，夢想生計畫相關訴訟持續近十年，法院對夢想生及家庭抱持同情心，但對計畫是否合法則有疑慮，解決問題的責任在立法部門，而非行政部門或司法部門。

美聯社報導分析，一般預料，夢想生計畫爭議最終必須由最高法院定奪。