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馬里蘭警察上班時間與女友擁吻 兩人坐進巡邏車後座疑車震被拍下

編譯潘勛／綜合5日電
馬里蘭州喬治王子郡警察馬列特被拍到全副警裝與穿著清涼的女友在警車旁擁吻。（翻攝自YouTube）
馬里蘭州喬治王子郡警察馬列特被拍到全副警裝與穿著清涼的女友在警車旁擁吻。（翻攝自YouTube）

馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)警察馬列特(Francesco Marlett)被拍到全副警裝與穿著清涼的女友在警車旁擁吻，隨後兩人進入警車後座，拍攝者表示接下來車子左右搖晃，不知是否車震，目前視頻在網上瘋傳，馬列特已遭停職。

影片來源：YouTube

喬治王子郡警局表示，已認出該警員，目前將他停權，偵辦還在進行中。

紐約郵報、每日郵報均報導，這是馬列特警員至少第三次被停職，2016年他被控虐童，把他當時女友的三歲大小男孩打到不省人事。

福斯電視台馬里蘭州地方台WBFF-TV報導，今年5月馬列特又被控家暴而被停職，但6月返回工作崗位。

影片來源：YouTube

馬列特被拍到穿著制服，與穿著清涼的女子在公園裡擁吻，隨後女子打開巡邏車後座的門，他撐著車門讓女子入內，自己隨後跟著進去。

視頻顯示這對男女激吻，女生摸摸警員的頭，接著往車後座移動，警員雙手還環抱著她的腰。

拍攝到這段視頻的男子歐恰(Nelson Ochoa)向國家廣播公司地方台WRC-TV表示，自己是在勞動節拍到的，當天他在奧克森崗(Oxon Hill)的南草坪公園(Southlawn Park)與家人踢足球，「當時我們覺得，這也太扯了吧，光天化日，四周有孩子們耶」。

歐恰表示，警員與女子邂逅40分鐘後，車子往相反方向開走；他很高興拍下這段視頻，讓喬治王子郡警局曉得，他們聘請怎樣的警察，照理該保護社區的時間在做什麼。

馬里蘭州 足球 家暴

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