馬里蘭警察上班時間與女友擁吻 兩人坐進巡邏車後座疑車震被拍下
馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)警察馬列特(Francesco Marlett)被拍到全副警裝與穿著清涼的女友在警車旁擁吻，隨後兩人進入警車後座，拍攝者表示接下來車子左右搖晃，不知是否車震，目前視頻在網上瘋傳，馬列特已遭停職。
影片來源：YouTube
喬治王子郡警局表示，已認出該警員，目前將他停權，偵辦還在進行中。
紐約郵報、每日郵報均報導，這是馬列特警員至少第三次被停職，2016年他被控虐童，把他當時女友的三歲大小男孩打到不省人事。
福斯電視台馬里蘭州地方台WBFF-TV報導，今年5月馬列特又被控家暴而被停職，但6月返回工作崗位。
影片來源：YouTube
馬列特被拍到穿著制服，與穿著清涼的女子在公園裡擁吻，隨後女子打開巡邏車後座的門，他撐著車門讓女子入內，自己隨後跟著進去。
視頻顯示這對男女激吻，女生摸摸警員的頭，接著往車後座移動，警員雙手還環抱著她的腰。
拍攝到這段視頻的男子歐恰(Nelson Ochoa)向國家廣播公司地方台WRC-TV表示，自己是在勞動節拍到的，當天他在奧克森崗(Oxon Hill)的南草坪公園(Southlawn Park)與家人踢足球，「當時我們覺得，這也太扯了吧，光天化日，四周有孩子們耶」。
歐恰表示，警員與女子邂逅40分鐘後，車子往相反方向開走；他很高興拍下這段視頻，讓喬治王子郡警局曉得，他們聘請怎樣的警察，照理該保護社區的時間在做什麼。
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