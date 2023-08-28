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近5000名退伍軍人機師 涉隱瞞健康問題以便能繼續飛行

編譯廖振堯／綜合27日電
聯邦退伍軍人事務部正在調查近5000名涉嫌偽造醫療紀錄的機師，他們隱瞞精神健康障礙或其他疾病，以便領取退休軍人福利並同時繼續從事飛行相關工作。圖非當事人。(路透)
聯邦退伍軍人事務部正在調查近5000名涉嫌偽造醫療紀錄的機師，他們隱瞞精神健康障礙或其他疾病，以便領取退休軍人福利並同時繼續從事飛行相關工作。圖非當事人。(路透)

聯邦退伍軍人事務部(VA)正在調查近5000名涉嫌偽造醫療紀錄的機師，文件和採訪顯示，他們隱瞞精神健康障礙或其他疾病，以便同時領取退休軍人福利並繼續從事飛行相關工作。

華盛頓郵報報導，接受審查的機師都是退伍軍人，他們一方面向聯邦航空管理局(FAA)極力淡化自己的疾病，以便能夠繼續飛行；另一方面卻向VA誇大病情，盡可能地提高傷殘津貼。

VA調查人員在兩年多前通過交叉比對聯邦數據庫發現這些資料有出入，但FAA對牽涉案件的許多細節保密。FAA發言人勒納(Matthew Lehner)的聲明中承認，該機構一直在調查約4800名機師，他們可能在醫療申請中附上不正確資訊，現已有約半數結案，約60名機師遭勒令緊急停止飛行，因他們「構成明顯飛安危險」。

FAA自2005年就已發現醫療檢查流程有缺陷，當時光是加州北部就有約3200名機師在玩兩面手法。舊金山檢方起訴其中45起最嚴重的案件，全部被告皆被定罪或認罪；官員們表示還有數百名機師已達起訴標準，但這些案件會堵塞司法系統。FAA一直未極力整治亂象，拖到2019年才同意與VA調查人員分享機師醫療紀錄。

雖然機師必須通過政府規定的定期健康檢查，但檢查往往很粗略，一些較難發現的狀況如憂鬱症或創傷後壓力症候群(PTSD)還讓機師自我報告。法庭紀錄顯示，自2018年以來至少有十名機師因向FAA撒謊、隱瞞退伍軍人傷殘福利、隱瞞病史而遭起訴，其中兩名機師是在飛機失事後才被發現的。

國家運輸安全委員會(NTB)數據顯示，從2012年到2022年的致命航空事故有9%肇因於機師的健康問題。

頗具影響力的業內組織「Aircraft Owners and Pilots Association」(AOPA)今年3月呼籲FAA特赦這些受到調查的機師。該組織聲明稱，機師經常無意地在醫療證明中犯錯，因為它提出的問題過於廣泛且難以具體作答。

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