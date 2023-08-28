面對類鴉片藥訴訟 Rite Aid擬申請破產保護

知情人士透露，連鎖藥店來得(Rite Aid)未來幾周內將申請破產保護，解決因涉嫌銷售類鴉片藥物所面臨的大規模州與聯邦訴訟。(路透)

知情人士透露，連鎖藥店來得(Rite Aid)準備幾周內申請破產 保護，解決因涉嫌銷售類鴉片藥物所面臨的大規模州與聯邦訴訟。

據悉，破產法第11章將涵蓋來得所面臨的過量供應處方止痛藥待決指控、以及超過33億元債務；總部位於費城的來得尚未與聯邦、州政府和私人類鴉片藥物原告就解決負債達成和解，目前打算將其視為「一般無擔保債權」(general unsecured claims)。

對此，來得公司及其律師事務所Kirkland & Ellis重組顧問都未出面置評。

「無擔保債權」是指發生在破產之前、但無法被優先償還的債權。

來得官司纏身，其中1000多項聯邦指控在俄亥俄州 整併為跨區訴訟，此外，還在各州法院面臨大量指稱該公司助長鴉片藥物盛行的小件官司，另有司法部 指該公司違法分發管制物品而提出的民事訴訟。

來得已請求法院駁回司法部訴訟、否認非法開立被管制藥物處方的指控。一旦申請破產保護，這些訴訟將被擱置，為Rite Aid另闢單一解決之道。

一旦來得申請破產保護，將走上普渡製藥(Purdue Pharma)、萬靈科製藥(Mallinckrodt)和Endo International相同的路；上述三家藥廠都針對類鴉片藥物破產索賠達成和解，總金額超過80億元，分配給類鴉片藥物原告的金額多於其他無擔保債權人，但因面臨法律及財務挑戰，許多錢尚未支付。

來得為改善資本及擴大製藥業務，2015至2018年間曾先後嘗試與Walgreens Boots Alliance、Albertsons合併，均未成功； 該公司多年來一直警告稱沒有足夠現金償債，截至6月，積欠貸方和債券持有人超過33億元。

來得現金流最近進一步減少；6月3日結算的最近季度，收入較去年同期減少6%，淨虧損幾乎增加兩倍，其現金和現金等價物已減少至1.36億元。