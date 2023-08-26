鑑定為智能障礙 密西西比州死囚有機會獲得假釋

密西西比州高等法院24日做出一致裁決，同意給予現年69歲的重刑犯尼爾(Howard M. Neal)重審機會。尼爾經鑑定為智能障礙者，重新判決可能改判無期徒刑並有機會獲得假釋。(美聯社)

密西西比州高等法院24日做出裁決，同意給予現年69歲的重刑犯尼爾(Howard M. Neal)重審機會。尼爾經鑑定為智能障礙者，重新判決可能改判無期徒刑並有機會獲得假釋。

尼爾6月寫親筆信給司法當局，以健康狀況極差為由，希望更改現行終身監禁不得假釋的判決；州檢察長8月9日回應，同意尼爾「有資格被改判終身監禁並得假釋」。

尼爾被控1981年綁架並殺害13歲的姪女亞曼達(Amanda Joy Neal)，1982年被定罪判處死刑。凶案現場在密州首府傑克遜南方的勞倫斯郡(Lawrence County)，審判則在拉瑪郡(Lamar County)進行。

根據密州法律，同時犯下殺人及另一項重罪者得判處死刑。

調查人員2017年約談尼爾時，發現他還涉入1980年的南加州 沙漠雙屍命案。加州聖伯納汀諾縣(San Bernadino County)警長辦公室表示，尼爾供稱曾將一對搭便車的男女帶回自己家中，當他意圖性侵 女子時，與男子發生口角並開槍射殺他，接著將女子性侵後殺害。

但密州法院文件顯示，尼爾的文化教育程度只到二年級，到10歲仍無法升級，而被送進啟智學校。

2002年，聯邦最高法院裁定，處決智能障礙者違憲、殘忍且違反常理。

2008年，密州法官重審尼爾，改判終身監禁且不得假釋。密州州法規定，當死刑被認定違憲時，受刑人必須判處終身監禁並不得假釋。

2015年，密州最高法院對另一名心智障礙死刑犯做出裁決；密州大法官表示，終身監禁不得假釋的判決，不僅限於智能障礙者，也適用於所有被判定死刑違憲的受刑人。州檢察長辦公室8月表示，尼爾的案件與2015年的判例「無實質差異」。

今年提交給密州法院的文件中，並未提及加州調查人員曾就1980年的刑案約談尼爾一事。