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4龍捲風橫掃 密西根5死 超過46萬戶停電 多地進入緊急狀態

編譯俞仲慈／綜合25日電
密西根州英罕姆郡一名女子住家旁的大樹被龍捲風連根拔起，壓壞房屋屋頂及牆壁。(路透)
密西根州英罕姆郡一名女子住家旁的大樹被龍捲風連根拔起，壓壞房屋屋頂及牆壁。(路透)

據美聯社報導，密西根州24日接連遭到四個龍捲風侵襲，強大的威力將樹木折斷、房屋屋頂吹翻，已知至少有五人死亡，超過46萬戶停電。

國家氣象局(National Weather Service)25日表示，風速高達每小時90哩的龍捲風從英罕姆郡(Ingham County)橫掃至鄰近利文斯頓郡(Livingston County)西部，同時韋恩郡(Wayne County)和門羅郡(Monroe County)也發生兩起龍捲風。

英罕姆郡警方證實，96號州際公路上有超過25輛汽車受損，並有一人死亡、數人重傷，但尚不清楚公路的汽車殘骸是因龍捲風或車禍事故造成。

底特律以西不到2哩的韋恩郡坎頓村(Canton Township)，則遭到時速超過80哩的龍捲風襲擊，有一棵大樹被吹倒壓壞一棟房屋；稍早之前，坎頓村商業區即豪雨成災，當局接獲200名居民住家地下室淹水的求救電話。

由於龍捲風夾帶著閃電和豪雨，密州西部肯特郡(Kent County)發生兩輛汽車相撞意外，造成一名21歲女子和兩名分別為1歲和3歲女童喪生；密州首府蘭辛市(Lansing)警方證實，一棵大樹倒下壓跨一棟住宅，波及屋內一名84歲婦人，救出後送醫急救，但還是因傷重不治。

底特律北部的紹斯菲爾德(Southfield)居民貝里(Muqitu Berry)表示，24日晚上9時30分左右，鄰居家的大樹突然倒下，扯斷電線，倒在他家車道和院子裡，造成停電，他無奈表示：「我無法將車駛離車道，哪兒也去不了，而且也沒電，實在令人沮喪。」

韋恩郡因為龍捲風造成停電、積水、樹木傾倒等災情，郡長埃文斯(Warren Evans)25日宣布包括該郡包括底特律市在內，進入緊急狀態

在龍捲風發生前一天，密州東南部地區降下超過五吋大雨，包括通往底特律都會機場(Metropolitan Airport)的隧道和市區部分街道都傳出積水災情，州長惠特默(Gretchen Whitmer)25日宣布韋恩郡和門羅郡進入緊急狀態，以便州政府投入救援重建工作。

密西根州24日接連遭到四個龍捲風侵襲，強大的威力將樹木折倒、房屋屋頂吹翻，已知至...
密西根州24日接連遭到四個龍捲風侵襲，強大的威力將樹木折倒、房屋屋頂吹翻，已知至少有五人死亡，超過46萬戶停電。(美聯社)

龍捲風 緊急狀態 密西根州

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